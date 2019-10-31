Браво, Эли: Монфис написал поздравление для Свитолиной прямо на камере (видео)

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Гаэль Монфис
Гаэль Монфис / Фото из открытых источников

Французский бойфренд Элины Свитолиной Гаэль Монфис поздравил украинку после своей победы на Мастерсе в Париже.

После матча француз, вместо традиционного автографа на телекамере написал "Браво, Эли", передав привет Свитолиной, которая сейчас выступает на Итоговом турнире WTA.

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В матче второго круга француз был сильнее в национальном дерби против Бенуа Пэра - 6:4, 7:6.

Спорт 24 писал, что действующая чемпионка US Open Бьянка Андрееску не доиграла матч Итогового турнира WTA против Плишковой. После отказа Андрееску Элина Свитолина выйдет из "Пурпурной группы" в полуфинал с первого места. Именно против Андрееску украинка должна была сыграть в последнем поединке.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Елина Свитолина
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