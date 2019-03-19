Бразилец Мораес официально вызван в сборную Украины

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Жуниор Мораес
Жуниор Мораес

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес вызван в сборную Украины. Натурализованный украинец прибудет в расположение сборной уже 19 марта утром.

После подтверждения информации о получении Жуниором Мораесом гражданства Украины главный тренер национальной команды Андрей Шевченко принял решение пригласить игрока в сборную Украины, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

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Футболист, который уже семь лет живет в нашей стране и связывает свое будущее с Украиной, прибудет в расположение "сине-желтых" 19 марта утром.

Жуниор познакомится с коллективом на теоретическом занятии, которое состоится до обеда. Вечером новичок главной команды страны примет участие в первой для себя тренировке в составе сборной.

Уже в пятницу, 22 марта, сборная Украины сыграет первый матч квалификации Евро-2020. На выезде украинцы будут противостоять сборной Португалии. А 25 марта сборная Украины на выезде сыграет против Люксембурга.

В понедельник, 18 марта, стало известно, что бразильский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.

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Теги: Спорт Новости Спорта Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу Футбол
Источник: 24 Канал
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