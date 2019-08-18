Бразилец с грустью вспомнил "Динамо": Были проявления расизма, не нравилось играть в дубле

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Че-Че
Че-Че / dynamo.kiev.ua

Бразильский футболист Че-Че рассказал, с какими трудностями столкнулся в Украине. До недавнего времени Че-Че играл за киевское "Динамо", однако вернулся в Бразилию.

Футболисту не нравилось то, что в "Динамо" он не играл за основной состав, а в основном за дублеров.

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Был эпизод с проявлением расизма. Кроме того, я хотел играть во всех матчах, но этого не было. Я участвовал во встречах дубля. Для украинцев это нормально, но бразильцы к этому не привыкли, поэтому им это не нравится. Но в целом это был хороший опыт. Я стал более зрелым, научился больше ценить свою семью, проводить больше времени дома с женой и сыном,
– сказал Че-Че.

Бразилец, говоря о проявлениях расизма, заявил, что его оскорбляли фанаты соперников "Динамо".

Таких эпизодов было несколько, во время матчей. С болельщиками "Динамо" не было таких моментов, это были фанаты соперников, которые иногда называли меня черным. Я знал, что такое может произойти, так это сильно на меня не повлияло. Я знал, что еду в страну с совершенно другой культурой, где, к сожалению, чернокожие люди в меньшинстве. Я хорошо знаю, какой у меня цвет кожи и раса, поэтому никаких проблем не было,
– резюмировал футболист.

Че-Че перешел в "Динамо" из "Палмейраса" летом 2018 года почти за 5 миллионов евро. В марте 2019 года киевляне продали футболиста в бразильский клуб "Сан-Паулу" за 5 миллионов евро.

За "Динамо" Че-Че успел сыграть только 16 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Расизм
Источник: terra.com.br
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