Бразилец Витор Буэно покинул киевское "Динамо"

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Витор Буэно покинул "Динамо"
Витор Буэно покинул "Динамо" / ФК "Динамо"

В киевском "Динамо" стало на еще одного бразильца меньше. Вслед за Че Че киевлян покинул Витор Буэно. Он тоже стал игроком "Сан-Паулу"

Витор Буэно находился в "Динамо" на правах аренды. Он был частью арендного соглашения парагвайца Дерлиса Гонсалеса в бразильский "Сантос". Однако стать основным Буэно в "Динамо" не удалось. За первую команду "Динамо" Буэно провел три матча на официальном уровне (два в чемпионате УПЛ и один в Кубке), мячей не забивал.

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"Игрок вернулся в "Сантос", которому принадлежит его контракт, а оттуда, тоже на правах аренды, перешел в другой бразильский клуб, "Сан-Паулу", – говорится в сообщении "Динамо".

При этом в киевском клубе не сообщают, как такой переход повлияет на арендное соглашение по Дерлису Гонсалесу.

Напомним, что перед этим "Динамо" продало в "Сан-Паулу" полузащитника Че Че.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Трансферы Динамо
Источник: 24 Канал
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