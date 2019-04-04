Бразилец Витор Буэно заплатил своему клубу 150 тысяч евро, чтобы покинуть "Динамо"

Бразильский полузащитник Витор Буэно покинул "Динамо". Игрок теперь будет выступать на правах аренды за бразильский "Сан-Паулу". Для того, чтобы уйти из "Динамо", игрок согласился заплатить 150 тысяч евро.

Витор Буэно находился в "Динамо" на правах аренды. Его контракт принадлежит бразильскому "Сантосу". В "Динамо" игрок попал как часть арендного соглашения между киевлянами и "Сантосом" относительно Дерлиса Гонсалеса. Но в Киеве бразилец не смог стать игроком основы (три матча за основу). Однако просто так покинуть "Динамо" он не мог. Поэтому Витору Буэно надо было еще договориться с "Сантосом", чтобы перейти в "Сан-Паулу".

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По сообщению издания Globo Esporte, Буэно согласился заплатить 150 тысяч евро "Сантосу" за совершение аренды в "Сан-Паулу". При этом в новой команде Витор будет получать вдвое меньше, чем в "Динамо". Перед отъездом в "Сан-Паулу" хавбек также продлил контракт с "Сантосом" до конца 2021 года. Это позволило оформить аренду до конца 2020 года.

"Сан-Паулу" отдаст "Сантосу" 10% прав на полузащитника Кристиана Куэва. Футболист отправился зимой в "Сантос" на правах аренды из "Краснодара" с обязательством выкупа в январе 2020 года. При этом часть прав на хавбека все еще принадлежали "Сан-Паулу".

Однако пока остается неизвестным, что получит "Динамо" из-за ухода Витора Буэно.