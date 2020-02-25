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Бразильянка стала автором самого быстрого женского нокаута UFC: видео

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Присцила Кечоейра / mmajunkie.usatoday.com

В Окленде (Новая Зеландия) прошел турнир UFC Fight Night 168. Наиболее ярким моментом турнира стал быстрый нокаут Присцилы Кечоейры в женском бою.

Присцилла Кечоейра из Бразилии нокаутировала американку Шану Добсон уже на 40-й секунде. Этот нокаут стал самым быстрым в истории женского легкого дивизиона UFC в категории до 56,7 кг.

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Видео нокаута Присцилы Кечоейры

Что известно о Присциле Кечоейре?

  • Начала свою профессиональную карьеру в 2016 году.
  • Провела 11 боев, восемь из которых завершила победой, трижды проиграла.
  • Участвовала в турнирах таких промоутеров как UFC, CTF, FLC.
  • Ее наиболее известными соперницами были: Луана Каролина Карвалью де Соуза, Валентина Шевченко, Молли Маккэн.
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Автор: София Кулай
Теги: Спорт Новости Спорта
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