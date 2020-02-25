Бразильянка стала автором самого быстрого женского нокаута UFC: видео

В Окленде (Новая Зеландия) прошел турнир UFC Fight Night 168. Наиболее ярким моментом турнира стал быстрый нокаут Присцилы Кечоейры в женском бою.

Присцилла Кечоейра из Бразилии нокаутировала американку Шану Добсон уже на 40-й секунде. Этот нокаут стал самым быстрым в истории женского легкого дивизиона UFC в категории до 56,7 кг. Стоит увидеть: Боєць MMA одним ударом зламав суперникові хребет: відео Видео нокаута Присцилы Кечоейры WOW!!! Primera pele y primer KO en #UFCAuckland



vaya manera de hacerlo! @pedritaprvtufc pic.twitter.com/glLxWwu1g0 — UFC Español (@UFCEspanol) February 22, 2020 Что известно о Присциле Кечоейре? Начала свою профессиональную карьеру в 2016 году.

Провела 11 боев, восемь из которых завершила победой, трижды проиграла.

Участвовала в турнирах таких промоутеров как UFC, CTF, FLC.

Ее наиболее известными соперницами были: Луана Каролина Карвалью де Соуза, Валентина Шевченко, Молли Маккэн.