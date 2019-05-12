Бразильская спортсменка жутким броском на голову нокаутировала соперницу: видео

Американка Роуз Намаюнас не смогла защитить титул чемпионки UFC в минимальном весе, уступив бразилийке Джессике Андраде в главном поединке турнира UFC 237.

Намаюнас "расстреливала" соперницу с дистанции джебами и правыми прямыми уже в начале схватки. Американка нанесла сопернице рассечение над левым глазом.

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Андраде шла вперед и бросала акцентированные боковые с ударами ногой и отметилась зрелищным "слемом" из клинча, подняв чемпионку высоко над настилом, но Роуз быстро вернулась на ноги и продолжила уверенно набирать очки.

Во втором раунде история повторялась. Однако Андраде продолжала идти вперед и в какой-то момент сумела сблизиться, прижав Роуз в сетку. Джессика снова подняла Намаюнас и с силой бросила вниз, только на этот раз успешно для себя. Американка приземлилась точно головой на покрытие. Добивание не требовалось – Намаюнас была в глубоком нокауте и Андраде выиграла титул.

As God as my witness, Rose is broken in half! pic.twitter.com/YTuN43lgPF — Kyle Johnson (@VonPreux) 12 мая 2019 г.

Jessica Andrade lands brutal slam to knockout Rose Namajunas to become the new strawweight champion at #UFC237

(photo courtesy of the UFC)



️️ https://t.co/acvflafNMJ pic.twitter.com/g0lGZuPqIc — Damon Martin (@DamonMartin) 12 мая 2019 г.

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