Бразильская спортсменка жутким броском на голову нокаутировала соперницу: видео
Американка Роуз Намаюнас не смогла защитить титул чемпионки UFC в минимальном весе, уступив бразилийке Джессике Андраде в главном поединке турнира UFC 237.
Намаюнас "расстреливала" соперницу с дистанции джебами и правыми прямыми уже в начале схватки. Американка нанесла сопернице рассечение над левым глазом.
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Андраде шла вперед и бросала акцентированные боковые с ударами ногой и отметилась зрелищным "слемом" из клинча, подняв чемпионку высоко над настилом, но Роуз быстро вернулась на ноги и продолжила уверенно набирать очки.
Во втором раунде история повторялась. Однако Андраде продолжала идти вперед и в какой-то момент сумела сблизиться, прижав Роуз в сетку. Джессика снова подняла Намаюнас и с силой бросила вниз, только на этот раз успешно для себя. Американка приземлилась точно головой на покрытие. Добивание не требовалось – Намаюнас была в глубоком нокауте и Андраде выиграла титул.
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