Бразильский фанат показал впечатляющую коллекцию футболок Андрея Шевченко: фото
Бразильский футбольный болельщик Марсел Ферри, который известен тем, что коллекционирует игровую форму Андрея Шевченко, похвастался коллекцией своих футболок.
Соответствующее фото Ферри разместил в своем Instagram.
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На фото можно увидеть различные футболки всех команд, за которые выступал Шевченко – "Динамо", "Милана", "Челси" и сборной Украины.
"Добро пожаловать в мир Андрея Шевченко! Вот некоторые футболки Шевы из моей коллекции. Шева лучший! Король! Идол! Легенда", – написал Ферри.
Марселу Ферри 33 года и он работает персональным тренером в тренажерном зале. С детства болеет за родной "Васко да Гама". А его главное хобби – коллекционирование футболок Андрея Шевченко. В своем Instagram он имеет 2,5 тысячи подписчиков и почти 200 публикаций. Едва ли не половина из них – фото футболок легендарного украинского форварда.
От "Динамо" 90-х до сборной Украины на Евро-2012. Все – оригинальные, никакой подделки. Некоторые экземпляры очень сложно найти даже у нас и они просто поражают своей раритетностью.
Бразильский болельщик коллекционирует футболки Андрея Шевченко / Фото: instagram.com/marcel.shevchenko.shirts
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