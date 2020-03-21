24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Бразильский фанат показал впечатляющую коллекцию футболок Андрея Шевченко: фото

- Читати новину українською
Андрій Шевченко / ФК "Милан"

Бразильский футбольный болельщик Марсел Ферри, который известен тем, что коллекционирует игровую форму Андрея Шевченко, похвастался коллекцией своих футболок.

Соответствующее фото Ферри разместил в своем Instagram.

Смотрите также Шевченко рассказал, продолжит ли он работу со сборной Украины

На фото можно увидеть различные футболки всех команд, за которые выступал Шевченко – "Динамо", "Милана", "Челси" и сборной Украины.

"Добро пожаловать в мир Андрея Шевченко! Вот некоторые футболки Шевы из моей коллекции. Шева лучший! Король! Идол! Легенда", – написал Ферри.

Марселу Ферри 33 года и он работает персональным тренером в тренажерном зале. С детства болеет за родной "Васко да Гама". А его главное хобби – коллекционирование футболок Андрея Шевченко. В своем Instagram он имеет 2,5 тысячи подписчиков и почти 200 публикаций. Едва ли не половина из них – фото футболок легендарного украинского форварда.

От "Динамо" 90-х до сборной Украины на Евро-2012. Все – оригинальные, никакой подделки. Некоторые экземпляры очень сложно найти даже у нас и они просто поражают своей раритетностью.


Бразильский болельщик коллекционирует футболки Андрея Шевченко / Фото: instagram.com/marcel.shevchenko.shirts

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Андрей Шевченко
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 13:45 Бразильский фанат показал впечатляющую коллекцию футболок Андрея Шевченко: фото
Юрій Семенюк
сегодня 10:01 Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Михайло Гема
20 марта 14:01 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
20 марта 12:10 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
20 марта 11:32 "Спасибо тебе, Боже, что я не москаль": легионер "Карпат" разорвал фанатов заявлением
Софія Кулай
Новости
Больше новостей
Залиште відгук