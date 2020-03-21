Бразильский фанат показал впечатляющую коллекцию футболок Андрея Шевченко: фото

Бразильский футбольный болельщик Марсел Ферри, который известен тем, что коллекционирует игровую форму Андрея Шевченко, похвастался коллекцией своих футболок.

Соответствующее фото Ферри разместил в своем Instagram.

Смотрите также Шевченко рассказал, продолжит ли он работу со сборной Украины

На фото можно увидеть различные футболки всех команд, за которые выступал Шевченко – "Динамо", "Милана", "Челси" и сборной Украины.

"Добро пожаловать в мир Андрея Шевченко! Вот некоторые футболки Шевы из моей коллекции. Шева лучший! Король! Идол! Легенда", – написал Ферри.

Марселу Ферри 33 года и он работает персональным тренером в тренажерном зале. С детства болеет за родной "Васко да Гама". А его главное хобби – коллекционирование футболок Андрея Шевченко. В своем Instagram он имеет 2,5 тысячи подписчиков и почти 200 публикаций. Едва ли не половина из них – фото футболок легендарного украинского форварда.

От "Динамо" 90-х до сборной Украины на Евро-2012. Все – оригинальные, никакой подделки. Некоторые экземпляры очень сложно найти даже у нас и они просто поражают своей раритетностью.



Бразильский болельщик коллекционирует футболки Андрея Шевченко / Фото: instagram.com/marcel.shevchenko.shirts

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.