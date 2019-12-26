Бразильский форвард Халк развелся с женой и начал встречаться с ее племянницей

У бразильского нападающего Халка настоящие бразильские страсти в семейной жизни. После развода он начал встречаться с племянницей своей бывшей жены.

Халк 12 лет был женат на Иран Соузе. У пары за это время родилось трое детей – Ян, Тиаго и Алис. Однако в августе 2019 года пара официально развелась.

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А уже в октябре 2019 года футболист начал встречаться с племянницей Иран Камиллой. Факт их отношений Халк через своих представителей подтвердил бразильскому изданию UOL.

Отмечается, что до этого Иран и Камилла были очень близкими. Они выкладывали немало совместных фотографий в соцсетях. И между собой девушки очень похожи. Общаются ли они сейчас – неизвестно. При этом страница Камилы в Instagram была удалена. Хотя сторона Халка заявляет, что у девушки никогда не было профиля в соцсети.



Иран Соуза со своей племянницей Камиллой (фото: UOL)

Халк в Европе сделал себе имя в матчах за португальский "Порту". И в 2012 году он перешел в российский "Зенит" за 60 миллионов евро. В 2016 году его продали в Китай в клуб "Шанхай Теллейс" за почти 56 миллионов евро.