Бразильский легионер "Динамо" подписал контракт с "Сан-Паулу" и уже покинул клуб

Бразильский легионер "Динамо" Че Че 30 марта подписал контракт на четыре года с бразильским клубом "Сан-Паулу".

Об этом сообщил журналист Петер Мюллер.

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Tchê tchê fechou com o São Paulo! 4 anos de contrato — Peter Muller (@SigaPeter) 30 марта 2019 г.

В воскресенье, 31 марта, 26-летний хавбек прибудет в Бразилию, после чего "Сан-Паулу" официально объявит о трансфере.

По информации Globo, за переход Че Че "Динамо" хочет выручить 20 миллионов реалов (5,2 миллиона евро). В такую сумму обошелся киевлянам переход Че-Че с" Палмейраса " прошлым летом.

В последнее время Че Че играл только за дубль "Динамо". В этом сезоне на его счету 15 матчей за киевский клуб, в которых он отметился одним ассистом.

В "Динамо" Че Че перешел летом прошлого года, но стать основным игроком в команде Александра Хацкевича не смог.

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