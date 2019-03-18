Бразильский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство

В донецком "Шахтере" на одного легионера стало меньше. Нападающий команды Жуниор Мораес получил украинское гражданство.

Как говорится на сайте "Шахтера", соответствующий приказ подписал Президент Украины Петр Порошенко 15 марта 2019 года. С этого дня Жуниор Мораес считается гражданином Украины.

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Жуниор Мораес (Чавес Рабейро Мораес Жуниор, Chaves Ribeiro Moraes Junior) родился 4 апреля 1987 года в городе Сантус в спортивной семье. Его отец играл в футбол на профессиональном уровне, выступал за "Фламенго" и "Сантус", а мать занималась теннисом. Кроме того, у Жуниора есть старший брат Бруно Мораес, который также играет в футбол на профессиональном уровне.

Жуниор Мораес начал играть в футбол в четырехлетнем возрасте, позже занимался футболом в школе "Сантуса", где вместе с ним играл Робиньо. Впоследствии выступал за бразильские клубы "Понте-Прета" и "Санту-Андре". После чего попал в Европу – выступал за румынскую "Глорию" и болгарский ЦСКА. Летом 2012 года перебрался в Украину: провел 3 сезона за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо". Первую половину 2017 года провел в Китае, где выступал за команду "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером". Лучший бомбардир текущего чемпионата (16 мячей). Всего в УПЛ – 138 матчей, 73 гола.

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Как говорится на сайте "Шахтера", Мораес получит украинский паспорт и теперь сможет выступать за национальную сборную страны. Однако в ближайших матчах сборной Украины игрока точно не будет. Уже 22 марта украинцы сыграют против Португалии на выезде в квалификации Евро-2020. 25 марта "сине-желтые" встретятся со сборной Люксембурга.

Это уже второй натурализованный бразилец в "Шахтере". До этого украинское гражданство получил Марлос.