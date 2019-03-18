Бразильский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство

74 Читати новину українською
Нападающий Шахтера Жуниор Мораес получил украинское гражданство
Жуниор Мораес получил украинское гражданство / ФК "Шахтер"

В донецком "Шахтере" на одного легионера стало меньше. Нападающий команды Жуниор Мораес получил украинское гражданство.

Как говорится на сайте "Шахтера", соответствующий приказ подписал Президент Украины Петр Порошенко 15 марта 2019 года. С этого дня Жуниор Мораес считается гражданином Украины.

Читайте также: Руслан Малиновский забил гол за "Генк", но его команда не смогла победить: видео

 

Жуниор Мораес (Чавес Рабейро Мораес Жуниор, Chaves Ribeiro Moraes Junior) родился 4 апреля 1987 года в городе Сантус в спортивной семье. Его отец играл в футбол на профессиональном уровне, выступал за "Фламенго" и "Сантус", а мать занималась теннисом. Кроме того, у Жуниора есть старший брат Бруно Мораес, который также играет в футбол на профессиональном уровне.

Жуниор Мораес начал играть в футбол в четырехлетнем возрасте, позже занимался футболом в школе "Сантуса", где вместе с ним играл Робиньо. Впоследствии выступал за бразильские клубы "Понте-Прета" и "Санту-Андре". После чего попал в Европу – выступал за румынскую "Глорию" и болгарский ЦСКА. Летом 2012 года перебрался в Украину: провел 3 сезона за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо". Первую половину 2017 года провел в Китае, где выступал за команду "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером". Лучший бомбардир текущего чемпионата (16 мячей). Всего в УПЛ – 138 матчей, 73 гола.

Читайте также: Нападающий сборной Украины забил два гола в чемпионате Бельгии: видео

Как говорится на сайте "Шахтера", Мораес получит украинский паспорт и теперь сможет выступать за национальную сборную страны. Однако в ближайших матчах сборной Украины игрока точно не будет. Уже 22 марта украинцы сыграют против Португалии на выезде в квалификации Евро-2020. 25 марта "сине-желтые" встретятся со сборной Люксембурга.

Это уже второй натурализованный бразилец в "Шахтере". До этого украинское гражданство получил Марлос.

 

 

blog_ava
Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
сегодня
601435
Теги: Футбол Спорт Шахтер Новости Спорта
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ-3 натурализованных футболиста сборной Украины
сегодня 15:00 Топ-3 натурализованных футболиста сборной Украины
24
Руслан Малиновский забил гол за "Генк", но его команда не смогла победить: видео
сегодня 07:40 Руслан Малиновский забил гол за "Генк", но его команда не смогла победить: видео
58
Россия и Украина должны быть едины, – экс-тренер "Карпат"
сегодня 07:06 Россия и Украина должны быть едины, – экс-тренер "Карпат"
244
Ноги просто "горят": украинская легкоатлетка Бех-Романчук показала необычное тренировки, видео
17 марта 22:15 Ноги просто "горят": украинская легкоатлетка Бех-Романчук показала необычное тренировки, видео
189
Нападающий сборной Украины забил два гола в чемпионате Бельгии: видео
17 марта 20:30 Нападающий сборной Украины забил два гола в чемпионате Бельгии: видео
154
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук