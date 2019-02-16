Бразильский новичок "Шахтера" провел дебютную тренировку в клубе: фото

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Маркос Антонио
Маркос Антонио / shakhtar.com

Бразильский новичок "Шахтера" Маркос Антонио присоединился к "горнякам" на базе в Святошино и 16 февраля провел первую тренировку с командой.

"Шахтер" провел тренировку после поединка Лиги Европы против "Айнтрахта", который завершился вничью 2:2. Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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Занятие имело больше восстановительный характер. Паулу Фонсека поделил игроков на две группы – футболисты, которые играли с "Айнтрахтом", отправились на восстановительные процедуры и массаж, а другие провели часовое занятие на поле.

Антонио прибыл в расположение "горняков" с опозданием из-за участия в Копа Америка U-20, где выступал за сборную Бразилии.

Антонио будет выступать за "Шахтер" под 88 номером и уже был заявлен на весеннюю часть УПЛ. 18-летний Маркос является воспитанником "Атлетико" Паранаэнсе. В текущем сезоне выступал за португальский "Эшторил".

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Теги: Футбол Спорт Шахтер
Источник: 24 Канал
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