Бразильский новичок "Шахтера" провел дебютную тренировку в клубе: фото
Бразильский новичок "Шахтера" Маркос Антонио присоединился к "горнякам" на базе в Святошино и 16 февраля провел первую тренировку с командой.
"Шахтер" провел тренировку после поединка Лиги Европы против "Айнтрахта", который завершился вничью 2:2. Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
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Занятие имело больше восстановительный характер. Паулу Фонсека поделил игроков на две группы – футболисты, которые играли с "Айнтрахтом", отправились на восстановительные процедуры и массаж, а другие провели часовое занятие на поле.
Антонио прибыл в расположение "горняков" с опозданием из-за участия в Копа Америка U-20, где выступал за сборную Бразилии.
Антонио будет выступать за "Шахтер" под 88 номером и уже был заявлен на весеннюю часть УПЛ. 18-летний Маркос является воспитанником "Атлетико" Паранаэнсе. В текущем сезоне выступал за португальский "Эшторил".
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