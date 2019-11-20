Бразильского вратаря окружили соперники и жестко избили: видео

14 Читати новину українською
Уго Соуза / twitter.com/Hugo99_

Матч между молодежными командами "Фламенго" и "Коринтианса" закончился ужасной дракой. Футболисты "Коринтианса" избили голкипера "красно-черных".

"Фламенго" по сумме двух матчей победил "Коринтианс" в плей-офф молодежного чемпионата Бразилии.

Смотрите также: Защитник "Динамо" получил нелепую травму в матче за сборную в отборе на Евро-2020: видео

После поединка футболисты "Коринтианса" решили согнать злость на вратаре "Фламенго". Несколько игроков "Фламенго" окружили голкипера Уго Соузу.

Сначала Соуза получил пощечину, после чего один из футболистов "Коринтианса" ударил Уго кулаком.

Видео нападения на вратаря

После поединка Соуза попросил Федерацию футбола Бразилии наказать всех виновников инцидента. В своем твиттере он опубликовал соответствующий призыв.

 

Как избавиться от мешков под глазами в домашних условиях: 7 действенных способов
19 ноября
108672
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бразильского вратаря окружили соперники и жестко избили: видео
сегодня 01:20 Бразильского вратаря окружили соперники и жестко избили: видео
Юрій Семенюк 15
Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, что может сражаться с Усиком
18 ноября 13:17 Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, что может сражаться с Усиком
Андрій Тудовші 613
Украина на Евро-2020 сыграет в Амстердаме и Бухаресте в одной группе с Нидерландами
сегодня 00:25 Украина на Евро-2020 сыграет в Амстердаме и Бухаресте в одной группе с Нидерландами
Ігор Саджениця 1753
Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
19 ноября 23:55 Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
Ігор Саджениця 42
От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон
18 ноября 11:35 От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон
Наталя Сколоздра 79
Новости
Больше новостей
Залиште відгук