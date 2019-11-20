Бразильского вратаря окружили соперники и жестко избили: видео

Матч между молодежными командами "Фламенго" и "Коринтианса" закончился ужасной дракой. Футболисты "Коринтианса" избили голкипера "красно-черных".

"Фламенго" по сумме двух матчей победил "Коринтианс" в плей-офф молодежного чемпионата Бразилии.

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После поединка футболисты "Коринтианса" решили согнать злость на вратаре "Фламенго". Несколько игроков "Фламенго" окружили голкипера Уго Соузу.

Сначала Соуза получил пощечину, после чего один из футболистов "Коринтианса" ударил Уго кулаком.

Видео нападения на вратаря

Covardia que os jogadores do Corinthians fizeram com o Goleiro Hugo!

Após o jogo, juntaram no jogador, um deles chega dando soco!



CBF como sempre fechará os olhos!

COVARDES! pic.twitter.com/cLV5FSAR2g — Nathy (@_Nathyguimaraes) 17 ноября 2019 г.

После поединка Соуза попросил Федерацию футбола Бразилии наказать всех виновников инцидента. В своем твиттере он опубликовал соответствующий призыв.