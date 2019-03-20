Бригада украинских арбитров рассудит матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Украинские арбитры будут работать на четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА среди женщин.

Украинка Екатерина Монзуль назначена главным арбитром на матч 1/4 финала женской Лиги чемпионов между "Лионом" и "Вольфсбургом". Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

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Помогать Екатерине будут ассистенты Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Анастасия Романюк.

Игра состоится в среду, 20 марта, в пригороде Лиона, городке Десин-Шарпье. Начало встречи в 21: 45 по киевскому времени.

Ранее Спорт 24 писал, что Екатерина Монзуль будет работать на матчах женского чемпионата мира-2019, а в прошлом году Екатерина вошла в пятерку лучших женщин-арбитров мира.

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