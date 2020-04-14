Бриллиант "Динамо" мог играть в "Барселоне"
Футболист "Динамо" Георгий Цитаишвили мог играть в каталонской "Барселоне". Футболист признался, что перед тем как попасть в "Динамо", попробовал свои силы в испанском гранде.
В "Барселону" еще юному Георгию не удалось попасть по семейным обстоятельствам. Футболист заявил, что его семья не могла быть с ним.
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Я попробовал себя в Европе. В Испании я был в "Барселоне", но там не сложилось. В любой стране было бы сложно, ведь моя семья не могла быть со мной. Отец тогда еще доигрывал, а мама должна была быть с сестрами. Не было базы, чтобы жить там с 12 лет,
– цитирует Цитаишвили Tribuna.com.
После этого футболисту посоветовали попробовать свои силы в академии киевского "Динамо".
"Потом мне посоветовали "Динамо", потому что я был физически слабым. Технически все грузины хорошие, но всегда хромает физика.
Около 7 месяцев был на просмотре в киевском клубе, потом сделал паспорт и на 8-й месяц меня взяли. Жил уже в академии. Было важно набрать физическую форму", – рассказал Цитаишвили.
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Георгий заявил, что выбрал "Динамо", ведь хотел физически добавить. Также игрок считает "Динамо" топ-клубом Европы.
"К тому же "Динамо" считалось и всегда считается одним из топовых клубов. Историю киевского клуба можно сравнить с историей любого клуба Европы", – сказал футболист.
Он заявил, что никогда не перейдет в донецкий "Шахтер", который является принципиальным соперником киевлян.
"Я сильно уважаю Игоря Суркиса, как минимум из уважения к нему я не смогу этого сделать. Тем более есть еще болельщики и многое другое", – резюмировал Цитаишвили.
Что известно про Цитаишвили? 19-летний воспитанник "Динамо" выиграл с клубом Суперкубок Украины в 2019 году. Летом 2019-го Георгий в составе сборной Украины стал чемпионом мира U-20.
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