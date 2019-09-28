Британцы признали Усика лучшим иностранным боксером

Украинский боксер Александр Усик был признан лучшим иностранным боксером по версии Британского боксерского контрольного совета.

Информацию о награде для украинца сообщила промоутерская компания Matchroomboxing. Там же отмечается, что боксером года в Британии признали Каллума Смита.

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Стоит отметить, что Британский боксерский контрольный совет (British Boxing Board of Control, BBBofC) – это организация, которая является руководящим органом профессионального бокса в Великобритании.

Стоит напомнить, что пока Усик готовится к своему дебюту в супертяжелом весе. Он выйдет на бой против голландца Тайрона Спонга. Бой состоится 12 октября в Чикаго.

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