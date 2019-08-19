Британец разогнался на велосипеде до 280 км/ч, но не побил рекорд, принадлежащий женщине: видео

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Нил Кэмпбелл во время установления рекорда
Нил Кэмпбелл во время установления рекорда / Sky News

Британец Нил Кэмпбелл сумел разогнать свой велосипед до скорости 174.339 миль в час (280,57 километров в час). Теперь ему принадлежит рекорд среди мужчин. Но мировой рекорд принадлежит женщине Денис Мюллер-Коренек.

Рекордно среди мужчин Нил Кэмпбелл сам собрал велосипед, на что потратил более 15 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, он ехал за автомобилем, который защищал его от сопротивления ветра.

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Свою попытку британец сделал на аэродроме Элвингтон в северном Йоркшире.

Кэмпбелл побил рекорд 1995 года – тогда голландец Фред Ромпельберг разогнался до 268,8 километров в час по дну высохшего соленого озера Бонневилль в американском штате Юта. Абсолютный мировой рекорд скорости на велосипеде принадлежит американке Денис Мюллер-Коренек – в 2018 году она разогналась до 295,6 километров на той же трассе в Юте. И теперь Нил Кэмпбелл намерен отправиться в Юту, чтобы побить этот рекорд. Ведь длины трассы на аэродроме Элвингтон недостаточно для этого.

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Теги: Новости Спорта Спорт Рекорды Велоспорт
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