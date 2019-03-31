Британский боксер больно покусал соперника во время боя и был закидан мусором: видео

Британский боксер Каш Али был дисквалифицирован во время поединка за неспортивное поведение. Али укусил своего земляка.

В пятом раунде во время ближнего боя Али навалился на своего соперника Дэвида Прайса, из-за чего оба боксера упали на настил.

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После этого Каш укусил оппонента чуть ниже груди.



Фото: Getty Images

Рефери не без проблем оттащил Али от Прайса и засчитал ему поражение. Причем это поражение первое в карьере британца. До этого он не уступал в 14-ти поединках подряд.

The shocking moment Kash Ali tackled David Price to the ground and then BIT him on the stomach...pic.twitter.com/U4tSNdGpzS — GiveMeSport Boxing (@GMSBoxing) 30 березня 2019 р.

Во время боя Каш неоднократно пытался укусить своего соперника, однако рефери не смог увидеть все коварные действия Али.

После поединка некоторые разъяренные фанаты забросали Каша мусором.

Для Прайса это 24 победа в 30 боях на профессиональном ринге. 19 побед он одержал нокаутом. Еще 5 боев Прайс проиграл, а один поединок не состоялся.

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