Британский боксер обжаловал право Усика сражаться за титул WBO: известно решение

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Диллиан Уайт
Диллиан Уайт / boxingscene.com

Британский боксер Диллиан Уайт обжаловал решение WBO назначить Александра Усика обязательным претендентом на титул. WBO отклонила апелляцию британского боксера.

Boxing Scene сообщает, что WBO отклонила апелляцию Уайта, который пытался обжаловать решение организации о предоставлении Усику статуса обязательного претендента на пояс.

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Апелляцию рассматривали в течение месяца. Таким образом, за Усиком сохранен статус обязательного претендента.

Это позволит украинцу оспорить пояс WBO против победителя матча-реванша между чемпионом по этой версии Энди Руисом и Энтони Джошуа. Их поединок должен состояться 7-го декабря.

23-го июня Усик был назначен обязательным претендентом на чемпионский бой в супертяжелом весе за пояс WBO.

25-го июня WBO обновила рейтинг во всех весовых категориях и Усик возглавил его в супертяжелом весе.

В то же время Уайт недавно был лишен статуса "временного" чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Причиной тому стал допинг-скандал.

Уайт провалил тест на допинг накануне боя с Оскаром Ривасом. 31-летний боксер победил Риваса 20-го июля в Лондоне. На допинге Уайта поймало UKAD (Британское антидопинговое агентство).

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Александр Усик Энтони Джошуа
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