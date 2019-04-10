Британский боксер, попортивший нервы Кличко, оценил шансы Усика в новом весе

Британский боксер Дерек Чисора оценил перспективы украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

Чисора сказал, что переход Усика в супертяжелый вес создаст неприятности участниками дивизиона, но он готов драться с украинцем. Вопрос только в деньгах.

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"Усик будет кошмаром для всех", – сказал Чисора SSN. "У него есть сила удара и боксерские навыки, его движение убьет большинство тяжеловесов. Я думаю, чтобы победить этого парня, возможно, придется слегка нарушить правила, ударить пару низких ударов!", – считает Чисора.

Свой следующий бой Дерек проведет 20-го апреля против немца Сенада Гаши. Чисора в свое время дрался с Виталием Кличко и проиграл украинцу единогласным решением судей.

На дуэли взглядов британец ударил украинца, вследствие чего едва не возникла драка.

Чисора запомнился также тем, что перед поединком плюнул водой в лицо Владимиру Кличко. Кроме того Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем, после чего был на определенный срок дисквалифицирован. На данный момент британец провел 38 боев (29 побед, 9 поражений).

Следующий поединок украинца Усика состоится 25 апреля в американском городе Оксон-Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. Его соперником будет Карлос Такам.

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