Британский боксер, попортивший нервы Кличко, оценил шансы Усика в новом весе

38 Читати новину українською
Виталий Кличко и Дерек Чисора
Виталий Кличко и Дерек Чисора / EPA

Британский боксер Дерек Чисора оценил перспективы украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

Чисора сказал, что переход Усика в супертяжелый вес создаст неприятности участниками дивизиона, но он готов драться с украинцем. Вопрос только в деньгах.

Не пропустите: 10 апреля стартует продажа билетов на бой Усик – Такам: цена

"Усик будет кошмаром для всех", – сказал Чисора SSN. "У него есть сила удара и боксерские навыки, его движение убьет большинство тяжеловесов. Я думаю, чтобы победить этого парня, возможно, придется слегка нарушить правила, ударить пару низких ударов!", – считает Чисора.

Свой следующий бой Дерек проведет 20-го апреля против немца Сенада Гаши. Чисора в свое время дрался с Виталием Кличко и проиграл украинцу единогласным решением судей.

На дуэли взглядов британец ударил украинца, вследствие чего едва не возникла драка.

Чисора запомнился также тем, что перед поединком плюнул водой в лицо Владимиру Кличко. Кроме того Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем, после чего был на определенный срок дисквалифицирован. На данный момент британец провел 38 боев (29 побед, 9 поражений).

Следующий поединок украинца Усика состоится 25 апреля в американском городе Оксон-Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. Его соперником будет Карлос Такам.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Месть за Яну Червону: украинские воины нанесли сокрушительный удар по боевикам: видео
сегодня
987
Теги: Спорт Бокс Александр Усик
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Энтони "Миллион долларов" Кролла – кто такой следующий соперник Василия Ломаченко
сегодня 16:30 Энтони "Миллион долларов" Кролла – кто такой следующий соперник Василия Ломаченко
Михайло Гема 70
"Ливерпуль" комфортно одолел "Порту": видео
сегодня 08:10 "Ливерпуль" комфортно одолел "Порту": видео
314
В каких образах украинский боксер Денис Беринчик выходит на бой: фото и видео
9 апреля 17:42 В каких образах украинский боксер Денис Беринчик выходит на бой: фото и видео
84
"Шахтёр" получил самолет в клубных цветах: фото
9 апреля 17:26 "Шахтёр" получил самолет в клубных цветах: фото
256
Конор МакГрегор вляпался в очередной громкий скандал
9 апреля 14:41 Конор МакГрегор вляпался в очередной громкий скандал
102
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук