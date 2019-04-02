Британский боксер завоевал титул ценой двух больших синяков под глазами: фото

Британский боксер Скотт Фицджеральд стал новым интернациональным чемпионом по версии WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг). Победа боксеру далась очень тяжело.

Проблемы в Фицджеральда возникли еще перед поединком против Энтони Фаулера, когда он только с третьей попытки уложился в нужный вес.

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В течение поединка Фицджеральду также не было сладко. В девятом из десяти раундов встречи Фицджеральд пережил серьезный натиск соперника, после чего отправил его в нокдаун в следующей трехминутке и завоевал победу раздельным решением судей – 95:94, 95:94, 94:96.

Лицо Фицджеральда во время поединка сильно пострадало и его промоутер Эдди Хирн поделился фотографией в своем Twitter.

"Наиболее жесткий вид спорта в мире. Всегда уважайте бойцов", – подписал Хирн фото.

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