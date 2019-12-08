Британский Кличко: итоги реванша Джошуа – Руис

7 декабря состоялся самый ожидаемый бой 2019 года. В Саудовской Аравии Энтони Джошуа вернул титулы WBA, WBO, IBF и IBO. В 12-раундовом поединке Энтони победил мексиканца Энди Руиса.

Колобок Руис

Перед поединком мексиканец шокировал боксерскую общественность. На весах Руис продемонстрировал более 128 килограммов, тем самым стал вторым самым тяжелым бойцом в истории бокса.

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Он на 21 килограмм перевесил Джошуа. Форман и другие выдающиеся боксеры в один голос заявили, что Энди обречен на поражение и были правы.

Для чего это Руису? По словам бойца, свой вес он хотел перевести в мощные удары. Но на практике это совершенно не сработало.

Слава ударила в голову Руису. Мексиканец с хорошей боксерской школой проиграл поединок еще до первого раунда. К чему готовился Руис? Неужели он верил, что Джошуа снова допустит те же ошибки? Кажется, что после победы 1 июня Энди тратил выигранные миллионы на буррито…

Легкоатлет Джошуа

Вывод, который сложился уже после первого раунда, что на ринге находятся профессиональный легкоатлет и ребенок. Руис занял центр ринга и позволил Джошуа крутиться вокруг него. Энтони, видимо, поэтому и скинул 5 килограммов, чтобы быть легче стоять на ногах.

Следовательно, Энтони удобно работал на дальней дистанции и не вступал в ближний бой. Несколько раз Руису удалось втянуть Джошуа в обмен ударами, но британец ловко убегал благодаря клинчам.

Отдельного внимания заслуживают быстрые руки Джошуа. Британец не часто, но очень быстро выбрасывал джебы и двойки.

В таком поединке Руис был обречен на неудачу. В общем Джошуа выбросил 373 удара, точность которых составила 28,7% – 107. Точность у Руиса была хуже – 23%, а это 60 попаданий из 261 выброшенного удара.

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Стиль Кличко

После боя Владимира Кличко с Джошуа украинский боксер стал духовным наставником для британца. В лице Энтони Кличко видит следующего короля супертяжелого дивизиона. Владимир поддержал Энтони после поражения и дал советы для реванша.

Похоже, что Джошуа услышал Владимира и выиграл скучно, как это делал Кличко. Скучно не равно плохо!

Идеальная работа джебом, хорошая работа на ногах, хорошая физическая форма и минимум риска. 65 из 107 ударов Джошуа – это джебы. Джошуа провел прекрасный бой. Цель оправдывает средства.

Главный вывод – Джошуа не был готов к первому бою. Вопрос только, почему?

Будущее Джошуа

Энди Руис показал, что Джошуа является уязвимым боксером. Неуязвимых – нет. Теперь промоутер Эдди Хирн более внимательно будет искать своему чемпиону соперников на следующий бой.

Трилогии не будет, поскольку нет смысла проводить третий бой между Джошуа и Руисом. Вряд ли кто-то сумеет "переплюнуть" предложение Саудовской Аравии. Как известно, призовой фонд боя составил 100 миллионов долларов, 85 из которых заработал британец.

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Кроме того, реванш не оставил вопросов об этом противостоянии. Трудно представить, что Руис придумает... Разве что переплюнет рекорд Николая Валуева и станет самым тяжелым бойцом в истории бокса.

Джошуа в следующие 180 дней должен провести обязательную защиту титула WBO против Александра Усика. Однако пока свое слово не сказала IBF, которая может обязать Энтони провести защиту против Кубрата Пулева. В конце концов, своего решения не принял ни Усик, ни Пулев. Пока бой с Пулевым более реальный…

Бой между Джошуа и Деонтеем Уайлдером или Тайсоном Фьюри болельщики увидят не скоро. Джошуа должен поработать над психологией чемпиона – уверенно выиграть 1-2 поединка. Сейчас в противостоянии с Уайлдером и Фьюри британский боксер выглядит абсолютным андердогом.