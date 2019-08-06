Брюгге – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов играет против "Брюгге". Первый матч – в Бельгии. Начало в 21:30. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24. После первого тайма "Динамо" проигрывает 1:0.

Утром в день игры состоялось совещание с участием служб, участвующих в организации поединка, делегата УЕФА, четвертого арбитра и представителей команд. На ней в том числе соперники определились с цветами формы, в которой выйдут на поле. "Динамо" сыграет в белом комплекте (вратарь – в салатовом), а "Брюгге" наденут традиционные сине-черные цвета (вратарь – в красном).

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Команды определились и со стартовыми составами. Стоит отметить, что в "Брюгге" с первых минут сыграют бывший вратарь "Ливерпуля" Симон Миньоле, а также украинский защитник Эдуард Соболь. Впереди у бельгийцев выйдет Деннис Бонавентуре, который в свое время выступал за луганскую "Зарю".

Что касается "Динамо", то Виктор Цыганков начнет матч в запасе. Как и новичок Жерсон Родригес.

Составы команды:

Брюгге: Миньйоле, Мата, Митрович, Дели, Соболь, Вормер, Ванакен, Ритс, Бонавентуре, Окереке, Тау

Запасные: Хорват, Амрабат, Схрейверс, Влитинк, Коолс, Мехеле, Опенда

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Буяльский, Сидорчук, Караваев, Гармаш, Вербич, Беседин

Запасные: Бущан, Шабанов, Кадири, де Пена, Цыганков, Соль, Родригес

Брюгге – Динамо онлайн-трансляция