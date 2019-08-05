Брюгге – Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов стартует выездным матчем против "Брюгге". Букмекеры оценили шансы киевлян выиграть матч в Бельгии, а также пройти в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первый матч между этими командами состоится во вторник, 6 августа.

Брюгге – Динамо: прогноз на матч

В третьем квалификационном раунде "Динамо" выпал один из самых тяжелых соперников – бельгийский "Брюгге". Поэтому киевлянам надо приложить немало усилий, чтобы пройти бельгийский клуб.

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"Динамо" не является фаворитом этой пары. В большинстве случаев букмекеры оценивают шансы обеих команд на проход в следующий раунд как равный. А некоторые даже отдают предпочтение именно "Брюгге".

Поэтому для "Динамо" будет важно привезти положительный результат из Бельгии. Однако сделать это будет крайне трудно. Первые три матча в новом сезоне киевляне сыграли на выезде. Матч против "Брюгге" будет четвертым. А между играми в еврокубках "Динамо" сыграет против донецкого "Шахтера" в чемпионате Украины.

К слову: "Динамо" получило потенциального соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионов, если пройдет "Брюгге"

Прогноз от William Hill

Ведущая букмекерская контора William Hill оценила победу "Динамо" коэффициентом 4,0. Что касается победы "Брюгге", то коэффициент на такой итоговый результат 1,91. Ничья в матче – 3,5

Прогноз от Favorit

Их эксперты не слишком верят в победу "Динамо" в первом матче. Коэффициент на победу украинской команды – 3,95. На победу "Брюгге" принимают с коэффициентом 1,94. Ничья в первом матче – 3,45.

Что касается прохода в следующий раунд, то и здесь преимущество на стороне "Брюгге" – 1,77 в противовес 2,01 на проход "Динамо".

Прогноз от PariMatch

Самый высокий коэффициент на победу "Динамо" выставили в PariMatch – 4,10. Что касается победы "Брюгге", то она оценена в 1,92. Ничья – 3,45.

Зато шансы на проход в следующий раунд до первого матча у обеих команд равный – по 1,90.