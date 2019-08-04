"Брюгге" и "Динамо" в Лиге чемпионов рассудит счастливый для украинцев арбитр

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Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес / .lalasport.com

Комитет арбитров УЕФА назначил судейскую бригаду из Испании для работы на первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между бельгийским "Брюгге" и киевским "Динамо". Арбитр в поле – Хавьер Эстрада Фернандес.

43-летний рефери работает на матчах Ла Лиги с 2009-го, лицензию ФИФА имеет с 2011-го. Ранее в своей карьере матчи "Динамо" в еврокубках не обслуживал.

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В послужном списке испанца значится лишь один поединок с участием украинской команды: в раунде плей-офф Лиги Европы-2016/2017 донецкий "Шахтер" обыграл на выезде турецкий "Башакшехир" (2:1).

Ассистенты арбитра – Роберто Алонсо Фернандес, Теодоро Собрино Маган. Четвертый арбитр – Пабло Гонсалес Фуэртес.

Матч "Брюгге" – "Динамо" состоится во вторник, 6 августа, в Брюгге на стадионе "Ян Брейдель", начало – в 21:30 по киевскому времени. До этой игры пути киевлян с "Брюгге" никогда не пересекались.


"Динамо" против "Брюгге": сравнение (инфографика 24 канала​)


"Динамо" против "Брюгге": сравнение выступлений в прошлом сезоне (инфографика 24 канала)

Статистика "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов – читайте здесь.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Лига чемпионов
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