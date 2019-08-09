"Брюгге" получил усиление перед матчем с "Динамо" в Лиге чемпионов

Вингер "Брюгге" Крепин Диатта возобновил тренировки в общей группе. Поэтому он сможет сыграть против "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов в Киеве во вторник, 13 августа

Диатта пропустил начало сезона "Брюгге", ведь клуб предоставил ему дополнительный отпуск на две недели. Все из-за того, что игрок выступал за сборную Сенегала на Кубке африканских наций. Там он дошел с командой до финала, где уступил Алжиру.

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В прошлом сезоне 20-летний Диатта сыграл в 28 матчах за "Брюгге". Он забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Напомним, "Динамо" уступило в первом матче "Брюгге" в Бельгии. Следовательно все решится между командами во вторник, 13 августа, в Киеве на НСК "Олимпийский". Победитель этой пары в плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграет против победителя пары "Базель" – ЛАСК. В первом матче австрийская команда несколько неожиданно победила на выезде "Базель".