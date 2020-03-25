"Брюгге" выкупит контракт Соболя у донецкого "Шахтера"

Бельгийский "Брюгге" всерьез нацелен на подписание полноценного контракта с украинским защитником донецкого "Шахтера" Эдуардом Соболем. Сейчас футболист играет на правах аренды у бельгийцев.

Бельгийцы намерены сделать трансфер полноценным уже в ближайшее время. Сам игрок тоже надеется, что клубы придут к общему согласию относительно его полноценного перехода в "Брюгге".

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В арендной сделке игрока указано, что опция выкупа составляет четыре миллиона евро. Бельгийцы надеются, что "Шахтер" сделает какую-то скидку.

Как сообщает издание Voetbal24, соглашение между двумя сторонами почти близко к завершению.

Добавим, что в 26 поединках чемпионата Бельгии Эдуард Соболь отдал четыре результативные передачи.

Во время зимнего перерыва "Брюгге" сыграл товарищеский матч против голландского ПСВ в Катаре. Украинский защитник отметился невероятным голом и помог команде победить.

Соболь отмечал, что он не нашел общего языка с тренерским штабом донецкого клуба: "С Паулу Фонсека у меня вообще не было шансов. Когда он пришел, я поехал на сборы. А потом как всегда: "Все хорошо, молодец, но лучше уйти в аренду".

Добавим, что Эдуард Соболь является воспитанником запорожского "Металлурга". Зимой 2013 года перешел в донецкий клуб. Попробовал свои силы игрок и в чешском чемпионате в составе "Славии", где стал с командой обладателем кубка Чехии (2018).

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