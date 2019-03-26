Бронзовый призер УПЛ останется без главного тренера, – СМИ

Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко вскоре покинет свою должность.

Сачко не будет продолжать работу с командой и уже даже успел попрощаться с игроками, сообщает Sport.ua.

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Интересно, что сам наставник день назад еще не подтверждал эту информацию и посоветовал обратиться к руководству клуба. Официальной информации на сайте полтавчан пока нет.

Слухи об уходе Сачко появились после того, как команда не сумела пробиться в топ-6 УПЛ по итогам первой части сезона.

Под руководством Сачко "Ворскла" в нынешнем сезоне не смогла завершить первую часть УПЛ в верхней шестерке. А вот в прошлом, полтавчане получили бронзовые медали и право сыграть в групповом этапе Лиги Европы, который завершили на предпоследнем месте в квартете со "Спортингом", "Арсеналом" и "Карабахом".

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