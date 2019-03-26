Бронзовый призер УПЛ останется без главного тренера, – СМИ

34 Читати новину українською
Василий Сачко покинет "Ворсклу"
Василий Сачко покинет "Ворсклу" / Фото из открытых источников

Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко вскоре покинет свою должность.

Сачко не будет продолжать работу с командой и уже даже успел попрощаться с игроками, сообщает Sport.ua.

Читайте также: "Ворскла" упустила победу над "Арсеналом" и вылетела из топ-6: видео

Интересно, что сам наставник день назад еще не подтверждал эту информацию и посоветовал обратиться к руководству клуба. Официальной информации на сайте полтавчан пока нет.

Слухи об уходе Сачко появились после того, как команда не сумела пробиться в топ-6 УПЛ по итогам первой части сезона.

Под руководством Сачко "Ворскла" в нынешнем сезоне не смогла завершить первую часть УПЛ в верхней шестерке. А вот в прошлом, полтавчане получили бронзовые медали и право сыграть в групповом этапе Лиги Европы, который завершили на предпоследнем месте в квартете со "Спортингом", "Арсеналом" и "Карабахом".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Вторые половинки, или кто будет первой леди или джентльменом Украины
сегодня
5083
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта УПЛ ФК Ворскла
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украина помешала проведению футбольного матча с командой из оккупированного Крыма в Турции
сегодня 21:58 Украина помешала проведению футбольного матча с командой из оккупированного Крыма в Турции
23
За то, что я выиграл этап Кубка Мира, получил просьбу пописать в баночку допинг-контроля
25 марта 13:02 За то, что я выиграл этап Кубка Мира, получил просьбу пописать в баночку допинг-контроля
Станіслав Безушко 230
Битый Кличком боксер страстно поцеловал журналистку после победы: видео
сегодня 13:40 Битый Кличком боксер страстно поцеловал журналистку после победы: видео
94
Украинский футболист получил ужасное рассечение в матче с Люксембургом
сегодня 09:59 Украинский футболист получил ужасное рассечение в матче с Люксембургом
320
Евро-2020: результаты матчей и видео голов 25 марта
сегодня 08:51 Евро-2020: результаты матчей и видео голов 25 марта
1010
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук