Бруну Фернандеш официально перешел в "Манчестер Юнайтед"

Английский "Манчестер Юнайтед" официально объявил о подписании соглашения с полузащитником Бруну Фернандешем.

Как говорится на официальном сайте МЮ, контракт с португальцем подписан на 5,5 лет. Сумма трансфера игрока из лиссабонского "Спортинга" и размер зарплаты не озвучиваются.

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"Моя любовь к "Манчестер Юнайтед" началась тогда, когда я наблюдал за игрой Криштиану Роналду. С тех пор я большой поклонник этого замечательного клуба. И выступать сейчас за "Манчестер Юнайтед" кажется мне чем-то невероятным. Я усердно работал, чтобы добиться этого, и я могу обещать болельщикам, что отдам все за эмблему и помогу команде получить больше положительных результатов и трофее ", – заявил Бруну Фернандеш после подписания соглашения.

Кто такой Бруну Фернандеш и что известно о его трансфере в "Манчестер Юнайтед"