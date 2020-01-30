Бруну Фернандеш официально перешел в "Манчестер Юнайтед"
Английский "Манчестер Юнайтед" официально объявил о подписании соглашения с полузащитником Бруну Фернандешем.
Как говорится на официальном сайте МЮ, контракт с португальцем подписан на 5,5 лет. Сумма трансфера игрока из лиссабонского "Спортинга" и размер зарплаты не озвучиваются.
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"Моя любовь к "Манчестер Юнайтед" началась тогда, когда я наблюдал за игрой Криштиану Роналду. С тех пор я большой поклонник этого замечательного клуба. И выступать сейчас за "Манчестер Юнайтед" кажется мне чем-то невероятным. Я усердно работал, чтобы добиться этого, и я могу обещать болельщикам, что отдам все за эмблему и помогу команде получить больше положительных результатов и трофее ", – заявил Бруну Фернандеш после подписания соглашения.
Кто такой Бруну Фернандеш и что известно о его трансфере в "Манчестер Юнайтед"
- Бруну Фернандеш родился 8 сентября 1994 года. Начал заниматься футболом в клубе "Инфеста", а с 2004 года учился в академии "Боавишты".
- На профессиональном уровне начал выступать за итальянскую команду "Новара" в 2012 году. После этого в его карьере были итальянские "Удинезе" и "Сампдория".
- 27 июня 2017 года Фернандеш за 9 миллионов евро перешел в лиссабонский "Спортинг". За команду он провел 137 матчей, в которых забил 63 гола и отдал 52 голевые передачи. В этом сезоне в 17 матчах забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
- 10 ноября 2017 года в товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии Фернандес дебютировал за сборную Португалии. Попал в заявку сборной на Чемпионат мира 2018 года. Сыграл в матчах против Испании и Марокко. Также был в заявке на финальный этап Лиги наций, в котором победила сборная Португалии. Всего в его активе 19 матчей за сборную.
- 30 января перешел в "Манчестер Юнайтед", по предварительным данным, английский клуб заплатил 55 миллионов евро. Еще 25 миллионов евро составят бонусы. Также "Спортинг" получит 10% от будущего трансфера игрока.
- Его зарплата в "Манчестер Юнайтед" составит 70 тысяч фунтов в неделю.
- Стал четвертым игроком, который перешел из "Спортинга" в МЮ. Перед ним были Криштиану Роналду, Нани и Рохо.
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