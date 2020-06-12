Брутальный нокаут и эффектное празднование Ломаченко – яркое видео
В июне 2016 года Василий Ломаченко порадовал публику бешеной победой над чемпионом WBO во втором полулегком весе Романом Мартинесом. Боксер в эффектном стиле отпраздновал победу.
В пятом раунде Ломаченко выбросил комбинацию из двух ударов и отправил Мартинеса в глубокий нокаут, пишет 24 канал.
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Зрелищный нокаут украинца
Победа над Мартинесом прорыв для Ломаченко в его карьере. Он в рекордные сроки стал чемпионом мира в двух весовых категориях. На тот момент в его послужном списке было всего семь поединков.
Свою победу он отпраздновал выполнив сальто.
Ломаченко – Мартинес обзор поединка:
Добавим, что следующим соперником украинца станет Теофимо Лопес. Бой может состояться в августе-сентябре.
Достижения Василия Ломаченко: главное
- В 2008 году в Пекине стал олимпийским чемпионом.
- На Олимпиаде-2012, которая проходила в Лондоне снова стал лучшим. В финале победил соперника из Южной Кореи.
- В составе команды "Украинские атаманы" Василий Ломаченко не испытал ни одного поражения.
- Во втором бою профессиональной карьеры Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешало единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. На ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почках, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец таки проиграл.
- Ломаченко – чемпион мира в легком весе по версии WBA / WBO.