Будет ли Усик следующим оппонентом для Джошуа? Варианты для британца

В минувшую субботу в городе Эд-Диръия состоялся второй бой между Энтони Джошуа и Энди Руисом. Британец взял уверенный реванш и вернул себе все титулы, которые потерял после сенсационного поражения, произошедшего в июне этого года.

На бои с Руисом и отдых Джошуа потратил целый год. В течение этого срока сразу на 2 его пояса появились официальные претенденты. По линии IBF – это болгарин Кубрат Пулев, а по линии WBO – это наш Александр Усик. Они двое имеют больше прав на встречу с чемпионом.

Хотя президент WBO Пако Валькарсель и заявил, что чемпион должен дать бой претенденту в течение 180 дней, вряд ли украинец будет первым. Во-первых, сам Александр говорит, что хотел бы еще провести несколько промежуточных боев. Во-вторых, команда болгарина настроена очень серьезно и будет пытаться всеми силами также получить право на немедленный бой для своего подопечного.

Поединок с Пулевым хорошая возможность для Энтони подумать о возвращении в Америку для того, чтобы наконец получить желанную победу за океаном. Что касается Усика, то его бой следует ожидать где-то в конце 2020-го или в первой половине 2021-го.

До этого Джошуа еще может провести бой с Джарреллом Миллером. Противостояние с ним уже развязано в течение длительного времени. Именно поединок между ними должен был быть в июне 2018. Однако Миллера поймали на употреблении допинга, а промоутер Эдди Хирн нашел ему замену в лице Энди Руиса.

Конечно, ни упомянутые Усик с Пулевым, ни даже Миллер в своих поединках с британцем не смогут создать настолько великий, масштабный мегафайт, как потенциальные бои чемпиона с Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Но, к сожалению, маловероятно, что эти бои состоятся в ближайшем будущем.

Звездные противники сначала решили выяснить дела между собой. Их бой запланирован на конец февраля. Возможно, после этой встречи боксеры еще захотят провести третий поединок. Кроме того, на чемпионский пояс, за который они борются, уже есть официальный претендент – британец Диллиан Уайт. Обладатель титула WBC будет вынужден провести обязательную защиту против здоровяка Уайта в течение года. Поэтому скорее чем к осени 2020 года поединков Джошуа – Уайлдер или Джошуа – Фьюри ждать не надо.

Еще одним претендентом на титульный бой вырисовывается гипотетический победитель боя-реванша между американцем Майклом Хантером и Александром Поветкиным. Их первая встреча состоялась в рамках главного боя андеркарта субботнего ивента.

Эта схватка имела статус отборочного боя на поединок с чемпионом по версии WBA. Учитывая планы боссов телеканала DAZN, которые хотят увеличить популярность телеканала в США, бой Энтони с Хантером может быть очень актуальным. А потенциальный уже 2 бой с Поветкиным Джошуа вообще может провести в России.

Что же, время покажет. Наверное, самое приятное сейчас то, что представитель Украины сам может выбирать, когда ему выходить на бой против чемпиона, а не наоборот.