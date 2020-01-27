Будет много эмоций, – Милевский анонсировал матч с киевским "Динамо"

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский анонсировал в Instagram предстоящий поединок против своей бывшей команды – киевского "Динамо".

27 января киевское "Динамо" будет противостоять своим коллегам из Бреста. Именно битва динамовцев станет изюминкой игрового дня, ведь там будет отдельная сюжетная линия: против своего бывшего клуба сыграют Артем Милевский и Евгений Хачериди.

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В 16:00 по Киеву будет крутой матч против моей любимой команды. Будет много эмоций, грязи не будет. Friendly game, топим каждый за своих,

– сказал Милевский.

К слову, три дня назад клуб из Бреста уже противостоял украинскому "Мариуполю", сыграв с азовцами 2:2. Один из голов забил именно Милевский.