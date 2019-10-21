Будет сложный матч, это опасная команда, – тренер "Шахтера" об игре с "Динамо" Загреб

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру пообщался с журналистами перед матчем против "Динамо" Загреб в Лиге чемпионов.

Срна анонсировал трансфер. Какую линию собираетесь усиливать?

– Мы не будем об этом говорить. Не знаю о чем речь, будем обсуждать завтрашний матч.

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– Планируете ли вы продолжить победную серию украинских команд над хорватскими в обоих матчах с "Динамо"?

– Когда подходим к матчу, рассматриваем в контексте того, что хотим победить. Уважаем соперника, он тоже хочет победить. Статистика ничего не значит. Важно только настроение игроков, игра на поле. Мир построен на числах, но это ничего не значит. Важен только завтрашний матч.

– Смотрели ли вы матчи "Динамо" в чемпионате Хорватии? Какие выводы?

– Посмотрел около 10 матчей в Лиге чемпионов, внутреннем чемпионате. Будет сложный матч. Загребское "Динамо" от встречи к встрече меняет тактическую схему, иногда делает это даже в течение матча. Но у них есть шаблонные действия. Заброс на форварда, подключение инсайдов. Это опасная в атаке команда.

– Готов ли Исмаили сыграть, провести полный матч?

– Готов, все, кто прибыл в Харьков, готовы выступить в завтрашнем матче.

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– Ближайший резерв неплохо себя проявил, это добавляет сложности при выборе состава?

– У каждой команды есть основной состав. Есть много игроков, которые также работают, чтобы получить игровое время. Я ими доволен, они показали себя хорошо в последних поединках. Некоторые из них только в начале карьеры. Но они прогрессируют, добавили. Мне все сложнее принимать решения о стартовом составе. Но главное, чтобы ребята продолжали показывать качественный футбол.

– Каково состояние Соломона?

– Ребята прибывают после матчей сборных. Не было смысла привозить с собой игрока, который бы не был готов к матчу Лиги чемпионов. Приехали те, кто готов на все 100%.

Видео пресс-конференции Луиша Каштру

Что известно о матче "Шахтер" – "Динамо" Загреб?Поединок в рамках 3 тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 22 октября в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало игры в 19:55. Главным рефери поединка будет Антонио Матеу Лаос.

До матча с хорватскими "динамовцами" дончане провели матч 11 тура чемпионата Украины. "Горняки" уничтожили "Колос" со счетом 6:0.

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