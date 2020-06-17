Обладатель чемпионского титула WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон уверен в своей победе над Василием Ломаченко. Стивенсон отнес украинского боксера к перечню соперников, с которыми стремится встретиться как можно быстрее.

В интервью порталу EsNews Стивенсон назвал Райана Гарсию и Ломаченко двумя соперниками, с которым он стремится вскоре встретиться. Об этом сообщает vRINGe.

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Ломаченко – поединок для величия

По словам Шакура, он хочет встретиться с Гарсией, так как у того большая фанатская аудитория.

"Есть точно два имени, с которыми я бы хотел встретиться в ринге по-быстрее – это Райан Гарсия, потому что у него огромная фанатская база. Будет похожий поединок, как у Де Ла Хойя с Флойдом. Сделав то же, что и Флойд, я стану суперзвездой", – сказал американец.

А вот встреча с Ломаченко, по мнению 22-летнего Шакура, будет конкурентной.

Поединок для величия, бой, который будет наиболее конкурентными – я бы сказал, это бой с Ломаченко,

– заявил Стивенсон.

Также Стивенсон считает, что победит Ломаченко. По мнению Шакура, Ломаченко не проиграл Салидо в скандальном поединке.

К тому времени, как мы встретимся он не станет больше, а я становлюсь все больше и больше. Я буду первым, кто побьет его. Я не считаю его поражение Салидо, потому что я смотрел этот бой и Лома в то время был неопытен. Но я буду как бы первым человеком, который побьет опыт Ломаченко,

– заявил Стивенсон.

Как известно, в скандальном и грязном поединке Ломаченко – Салидо судьи отдали спорную победу мексиканцу.