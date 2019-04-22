Буду нанимать адвокатов, чтобы с ними разбираться, – Роман Зозуля об обвинениях в нацизме

Украинский футболист Роман Зозуля готов судиться с теми, кто называет его фашистом и нацистом. Среди них и испанский политик.

Напомним, Спорт24 писал, что левый испанский политик и лидер коалиции "Объединенный Подемос" Пабло Иглесиас в интервью издании Marca назвал Романа Зозулю неонацистом и расистом. За украинца сразу вступились в клубе, пообещав оказать ему юридическую поддержку.

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Роман Зозуля таки решил подать в суд. Ответчиком выступят и фанаты "Райо Вальекано", которые первые начали волну оскорблений в адрес украинца.

"Это не медиа, а отдельные лица. Ультрасы "Райо Вальекано" из пригорода Мадрида. В принципе, у них такая позиция, что я нацист и фашист. И вот недавно испанский политик заявил, что я и расист. Ситуация была тихой, и вот только неделю назад опять. Я уже не обращаю внимание. Все прекрасно знают, что это неправда. Скорее всего, буду нанимать адвокатов, чтобы с ними разбираться. Это все ложь", – заявил Роман Зозуля.

Скандал вокруг Романа Зозули: что случилось1 февраля 2017 года было объявлено, что Роман Зозуля переходит в "Райо Вальекано" на правах аренды. Переход в новый клуб сопровождался массовыми протестами фанатов. Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. Как пример приводились его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе.



Сами же фанаты "Райо" относятся к ультралевых организаций, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом". Впоследствии это "подхватили" и фанаты других испанских клубов, которые являются сторонниками левых взглядов.



Поэтому переход игрока в Райо " был сорван. Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА, в виде исключения, позволила ему перейти в любой другой клуб, играющий по системе "весна-осень".



Летом 2017 года Роман Зозуля перешел в "Альбасете", за который выступает до сих пор. 29-летний футболист в текущем сезоне сыграл 28 матчей за "Альбасете", отметившись 8 голами и 2 результативными передачами. Его команда идет на третьей строчке в Сегунде и имеет шанс на повышение в классе.