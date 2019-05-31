Будущее Хацкевича: встреча с Суркисом не состоялась

Встреча главного тренера Динамо Александра Хацкевича и президента клуба Игоря Суркиса не состоялась по возникшим объективным причинам.

Главные лица киевского клуба встретятся на днях, сообщает SportArena.

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По итогам диалога Суркис и Хацкевич должны были обсудить будущее белорусского специалиста в "Динамо" и вопросы кадровой комплектации команды.

К слову, контракт Хацкевича с "Динамо" истекает в конце нынешнего сезона. Сообщалось, что тренер может возглавить российский "Рубин".

Александр Хацкевич возглавляет киевский клуб с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С тех пор белорус выиграл лишь Суперкубок Украины в 2018 году, но так и не стал триумфатором чемпионата или Кубка Украины.

Прошлый сезон "Динамо" завершило на втором месте в турнирной таблице украинского чемпионата, отстав от "Шахтера" на 11 очков. Команда дошла до полуфинала Кубка Украины, а в плей-офф Лиги Европы на этапе 1/8 финала сокрушительно уступила "Челси" с общим счетом 0:8.

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