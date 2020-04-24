Будущие соперники Ломаченко устроили пьяные разборки в сети
Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес рассказал о недавней переписке с чемпионом WBC Девином Хейни.
Лопес заявил, что немного выпил в ту ночь, но не отказывается от своих слов.
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"Когда вы, так называемые боксеры, не деретесь ни с кем – это одно, но когда никто не хочет подраться с вами – совсем другое. Готов поставить кучу денег на себя против любого в моем дивизионе", – написал Хейни .
Теофимо в ответ призвал Девину "закрыть свой чертов рот. Офигеть, какой ты шумный", – написал Лопес, а теперь признался, что он был пьян
"Было около двух часов ночи. Я был пьян, просто пустовал. Я увидел, что Девин пишет и подумал, что ему следует закрыть рот. Хейни пытался хвастаться. Разница между нами заключается в том, что я заслужил свой бой против Ломаченко. Хейни очень много говорит, но у него нет ни одной достойной победы. Он не дрался с чемпионами, не побеждал их. Однако все эти высказывания выходят из его задницы. Поэтому я и подумал, что ему следует заткнуться", – сказал Лопес в комментарии boxingscene.com.
Что известно о бое Ломаченко – Лопес?
- Боксеры должны были провести поединок 30 мая во США. Оба спортсмена подтвердили дату боя, но официально о бое не сообщили.
- Так же не было информации о статусе боя. Ожидается, что на кону поединка будет стоять статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Из-за пандемии коронавируса бой не состоится 30 мая. Ожидалось, что бой перенесут на лето.
- Однако глава промоутерской компании Top Rank заявил, что поединка не стоит ждать раньше сентября.
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