24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Будущие соперники Ломаченко устроили пьяные разборки в сети

- Читати новину українською
Теофімо Лопес / Getty Images

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес рассказал о недавней переписке с чемпионом WBC Девином Хейни.

Лопес заявил, что немного выпил в ту ночь, но не отказывается от своих слов.

Читайте также Лопес может отказаться от боя с Ломаченко: сенсационное заявление американца

"Когда вы, так называемые боксеры, не деретесь ни с кем – это одно, но когда никто не хочет подраться с вами – совсем другое. Готов поставить кучу денег на себя против любого в моем дивизионе", – написал Хейни .

Теофимо в ответ призвал Девину "закрыть свой чертов рот. Офигеть, какой ты шумный", – написал Лопес, а теперь признался, что он был пьян

"Было около двух часов ночи. Я был пьян, просто пустовал. Я увидел, что Девин пишет и подумал, что ему следует закрыть рот. Хейни пытался хвастаться. Разница между нами заключается в том, что я заслужил свой бой против Ломаченко. Хейни очень много говорит, но у него нет ни одной достойной победы. Он не дрался с чемпионами, не побеждал их. Однако все эти высказывания выходят из его задницы. Поэтому я и подумал, что ему следует заткнуться", – сказал Лопес в комментарии boxingscene.com.

Что известно о бое Ломаченко – Лопес?

  • Боксеры должны были провести поединок 30 мая во США. Оба спортсмена подтвердили дату боя, но официально о бое не сообщили.
  • Так же не было информации о статусе боя. Ожидается, что на кону поединка будет стоять статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.
  • Из-за пандемии коронавируса бой не состоится 30 мая. Ожидалось, что бой перенесут на лето.
  • Однако глава промоутерской компании Top Rank заявил, что поединка не стоит ждать раньше сентября.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Василий Ломаченко Бокс
Комментарии

Читайте также

сегодня , 11:56 Нападающий сборной Украины заговорил о возвращении в "Динамо"
Футбол 305
сегодня , 11:21 Малиновский рассказал, перейдет ли в АПЛ: игроком серьезно интересуется лондонский гранд
Футбол 538
сегодня , 12:28 Карьере Уайлдера конец: президент WBC оценил шансы американца выиграть у Фьюри
Бокс 160
сегодня , 10:22 Легенда "Металлиста" Марко Девич объявил о завершении карьеры
Футбол 239
сегодня , 13:26 Мама Неймара бросила 22-летнего бойфренда: неожиданная причина
Футбол 172
сегодня , 12:29 Пожар в Чернобыльской зоне: распространение огня остановили, но есть очаги тления
Новини України 139233
сегодня , 13:20 Распространение коронавируса в мире – заболели уже более 2,7 миллиона человек: карта онлайн
Здорове життя 632066
сегодня , 06:04 Новости о коронавирусе 23 апреля: антирекорд в Украине, вакцинация в октябре
Новини України 28297
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 12:28 Карьере Уайлдера конец: президент WBC оценил шансы американца выиграть у Фьюри
Михайло Гема
23 апреля 19:22 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
23 апреля 18:50 Европейская топ-лига объявила о готовности возобновить сезон
Михайло Гема
23 апреля 12:05 СМИ назвали тренера из России, который может возглавить "Динамо"
Михайло Гема
22 апреля 20:10 Теплые воспоминания: Бех-Романчук поделилась откровенным фото в купальнике на фоне гор
Юрій Семенюк

Новости
Больше новостей