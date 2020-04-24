Будущие соперники Ломаченко устроили пьяные разборки в сети

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес рассказал о недавней переписке с чемпионом WBC Девином Хейни.

Лопес заявил, что немного выпил в ту ночь, но не отказывается от своих слов.

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"Когда вы, так называемые боксеры, не деретесь ни с кем – это одно, но когда никто не хочет подраться с вами – совсем другое. Готов поставить кучу денег на себя против любого в моем дивизионе", – написал Хейни .

Теофимо в ответ призвал Девину "закрыть свой чертов рот. Офигеть, какой ты шумный", – написал Лопес, а теперь признался, что он был пьян

"Было около двух часов ночи. Я был пьян, просто пустовал. Я увидел, что Девин пишет и подумал, что ему следует закрыть рот. Хейни пытался хвастаться. Разница между нами заключается в том, что я заслужил свой бой против Ломаченко. Хейни очень много говорит, но у него нет ни одной достойной победы. Он не дрался с чемпионами, не побеждал их. Однако все эти высказывания выходят из его задницы. Поэтому я и подумал, что ему следует заткнуться", – сказал Лопес в комментарии boxingscene.com.

Что известно о бое Ломаченко – Лопес?

Боксеры должны были провести поединок 30 мая во США. Оба спортсмена подтвердили дату боя, но официально о бое не сообщили.

Так же не было информации о статусе боя. Ожидается, что на кону поединка будет стоять статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Из-за пандемии коронавируса бой не состоится 30 мая. Ожидалось, что бой перенесут на лето.

Однако глава промоутерской компании Top Rank заявил, что поединка не стоит ждать раньше сентября.

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