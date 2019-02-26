Будущий клуб Марьяна Шведа останется без главного тренера
Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс согласился стать наставником "Лестера", который находится в поиске нового менеджера.
Североирландский тренер уже имеет устную договоренность с "лисами", сообщает Sky Sports.
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Роджерс провел переговоры с руководством "Лестера". В английский клуб перейдут и его помощники – Коло Туре и Крис Дэвис.
Предыдущим тренером "Лестера" был француз Клод Пюэль. Его уволили из-за неудачных результатов команды.
Отметим, что летом в "Селтик" перейдет украинский футболист Марьян Швед. Роджерс неоднозначно прокомментировал покупку Шведа у "Карпат". Специалист заявил, что игрок такого плана ему не нужен.
Источник: 24 Канал
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