Будущий соперник Ломаченко хочет завершить карьеру после боя с украинцем

22 Читати новину українською
Энтони Кролла
Энтони Кролла / Фото из открытых источников

Обязательный претендент на пояс WBA Энтони Кролла (34-4-3, 13 КО) заявил, что верит в свою победу над Василием Ломаченко (12-1, 9 КО)

В частности, британец заявил, что готов завершить карьеру вскоре после боя с украинцем.

Читайте также: Кролла о бое с Ломаченко: Верю, что смогу выиграть титул чемпиона мира

Он невероятный боксер, но у каждого есть слабости. Он уже проигрывал Салидо. Я знаю, что это был лишь второй его поединок и как грязно бился Орландо. Но я вынес для себя кое-что из их боя и намерен этим воспользоваться. Стили делают бои. А я верю, что могу выйти и шокировать мир. У меня нет иллюзий, это большой вызов. Моя победа может стать крупнейшей в истории Великобритании,
– заявил Энтони Кролла.

Спорт 24 сообщал, что бой Ломаченко – Кролла официально состоится 12 апреля 2019 года. Стороны договорились без проведения торгов, которые переносились несколько раз.

Также сразу после официального объявления об этом бое, букмекеры начали прием ставок. Василий Ломаченко является фаворитом в этом бою. При этом почти абсолютным.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Олег Винник рассказал, как хотел представить Украину на Евровидении
сегодня
613
Теги: Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Александрия" на последних минутах вырвала ничью у "Мариуполя": видео
сегодня 18:54 "Александрия" на последних минутах вырвала ничью у "Мариуполя": видео
63
Ультрас "Шахтера" показательно сожгли флаг России на матче с "Черноморцем": видео
сегодня 13:25 Ультрас "Шахтера" показательно сожгли флаг России на матче с "Черноморцем": видео
174
"Лацио" в римском дерби разгромило "Рому": видео голов
сегодня 13:15 "Лацио" в римском дерби разгромило "Рому": видео голов
68
Звездный украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона Европы: видео
сегодня 12:31 Звездный украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона Европы: видео
183
"Барселона" минимально победила "Реал" в чемпионате Испании: видеообзор матча
сегодня 11:50 "Барселона" минимально победила "Реал" в чемпионате Испании: видеообзор матча
154
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук