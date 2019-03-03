Будущий соперник Ломаченко хочет завершить карьеру после боя с украинцем

Обязательный претендент на пояс WBA Энтони Кролла (34-4-3, 13 КО) заявил, что верит в свою победу над Василием Ломаченко (12-1, 9 КО)

В частности, британец заявил, что готов завершить карьеру вскоре после боя с украинцем.

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Он невероятный боксер, но у каждого есть слабости. Он уже проигрывал Салидо. Я знаю, что это был лишь второй его поединок и как грязно бился Орландо. Но я вынес для себя кое-что из их боя и намерен этим воспользоваться. Стили делают бои. А я верю, что могу выйти и шокировать мир. У меня нет иллюзий, это большой вызов. Моя победа может стать крупнейшей в истории Великобритании,

– заявил Энтони Кролла.

Спорт 24 сообщал, что бой Ломаченко – Кролла официально состоится 12 апреля 2019 года. Стороны договорились без проведения торгов, которые переносились несколько раз.

Также сразу после официального объявления об этом бое, букмекеры начали прием ставок. Василий Ломаченко является фаворитом в этом бою. При этом почти абсолютным.

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