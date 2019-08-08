Будущий соперник украинского боксера неожиданно объявил о завершении карьеры

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Эдриан Бронер
Эдриан Бронер / Фото из открытых источников

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриан Бронер (34-4-1, 24 КО) объявил о завершении карьеры.

О своем странном решение 30-летний боксер написал в Instagram.

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Я иду на пенсию. Бокс – это одинокий спорт. Я устал от всего этого. Дайте мне отдохнуть,
– написал Бронер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Adrien AB Broner (@adrienbroner)

К слову, в октябре этого года Бронер должен провести поединок с украинцем Иваном Редкачем по прозвищу "The Terrible" (23-4-1, 18 КО)

Впрочем, уход Бронера из бокса может не состояться. В феврале этого года американец уже объявлял о завершении карьеры после поражения от Мэнни Пакьяо, однако впоследствии передумал и вернулся в спорт.

В последнем бою Редкач в шестом раунде нокаутировал Девона Александра. После победы над американцем у украинского боксера 23 победы в своем послужном списке – 18 из которых были досрочными.

blog_ava
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Теги: Спорт Иван Редкач Бокс
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