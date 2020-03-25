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Будущий соперник Усика пошел на карантин: боксер контактировал с больным коронавирусом

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа пошел на самоизоляцию после того, как 25 марта стало известно, что принц Уэльский Чарльз сдал положительный тест на коронавирус.

16 дней назад Джошуа встречался с Принцем Чарльзом на службе в честь Дня Содружества. Об этом сообщает The Sun.

К слову Усик – Чисора: бой официально переносят на неопределенный срок

Представитель Джошуа сообщил, что боксер на данный момент не испытывает никаких симптомов заболевания.

  • Усик готовится к бою с Дереком Чисорой, который станет вторым его поединком в супертяжелом весе после победного дебюта с Чаззом Уизерспуном в октябре прошлого года. Однако, бой с американцем отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
  • Джошуа вскоре предстоит защита титулов в бою с болгарином Кубратом Пулевым, но в случае переноса этого поединка он может биться и с Тайсоном Фьюри. Также следующим его соперником может стать Александр Усик.
  • В то же время, на бой с Фьюри в данный момент претендует Деонтей Уайлдер. Их уже третий поединок запланирован на 18 июля.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Спорта Спорт Бокс Футбол Энтони Джошуа Александр Усик
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