Как будут проходить футбольные матчи в Украине: рекомендации Минздрава 17:43, - Читати новину українською Как будут проходить футбольные матчи в Украине: рекомендации Минздрава / shakhtar.com 26 мая Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) официально разрешило возобновить футбольные матчи Премьер-лиги Украины (УПЛ). Минздрав разработал рекомендации, которые должны соблюдать все участники матчей. Временные рекомендации Минздрава для проведения матчей УПЛ в период карантина опубликовало издание Tribuna.com. Узнайте больше Минздрав дал разрешение возобновить УПЛ 30 мая: дата и календарь матчей Рекомендации Минздрава: главное футбольные матчи разрешено проводить в регионах, где введено ослабление противоэпидемических мероприятий;

клубы обязаны назначить лицо, ответственное за соблюдение противоэпидемических мероприятий;

клубы обеспечивают измерение температуры тела перед каждой тренировкой и матчем для участников поединков и официальных лиц матча;

лица, у которых обнаружены признаки респираторной болезни, не допускаются на стадион;

лица, больные COVID-19, подлежат самоизоляции или госпитализации;

клубы организуют проведение ПЦР-тестирования членов команд и арбитров;

одновременно на территории стадиона могу находиться до 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет;

во время пребывания в помещениях официальные лица матча должны соблюдать ограничение не больше одного лица на 10 кв. м площади помещения;

участники матча, кроме тренеров, футболистов и арбитров, обязаны использовать респираторы или защитные маски во время пребывания на стадионе;

прибытие и отъезд команд должны быть разведены во времени;

выход команд на поле должен происходить раздельно и без сопровождения детей, без рукопожатий;

после матча пресс-зона остается закрытой, пресс-конференции проходят в виртуальном режиме; Рекомендации Минздрава по проведению матчей УПЛ / Фото ua.tribuna.com Ожидается, что матчи чемпионата Украины по футболу возобновятся 30 мая. Окончательное решение должен принять Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ). После 23 туров лидером УПЛ является донецкий "Шахтер", аутсайдером – "Карпаты" Львов.

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