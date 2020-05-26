Как будут проходить футбольные матчи в Украине: рекомендации Минздрава
26 мая Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) официально разрешило возобновить футбольные матчи Премьер-лиги Украины (УПЛ). Минздрав разработал рекомендации, которые должны соблюдать все участники матчей.
Временные рекомендации Минздрава для проведения матчей УПЛ в период карантина опубликовало издание Tribuna.com.
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Рекомендации Минздрава: главное
- футбольные матчи разрешено проводить в регионах, где введено ослабление противоэпидемических мероприятий;
- клубы обязаны назначить лицо, ответственное за соблюдение противоэпидемических мероприятий;
- клубы обеспечивают измерение температуры тела перед каждой тренировкой и матчем для участников поединков и официальных лиц матча;
- лица, у которых обнаружены признаки респираторной болезни, не допускаются на стадион;
- лица, больные COVID-19, подлежат самоизоляции или госпитализации;
- клубы организуют проведение ПЦР-тестирования членов команд и арбитров;
- одновременно на территории стадиона могу находиться до 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет;
- во время пребывания в помещениях официальные лица матча должны соблюдать ограничение не больше одного лица на 10 кв. м площади помещения;
- участники матча, кроме тренеров, футболистов и арбитров, обязаны использовать респираторы или защитные маски во время пребывания на стадионе;
- прибытие и отъезд команд должны быть разведены во времени;
- выход команд на поле должен происходить раздельно и без сопровождения детей, без рукопожатий;
- после матча пресс-зона остается закрытой, пресс-конференции проходят в виртуальном режиме;
Рекомендации Минздрава по проведению матчей УПЛ / Фото ua.tribuna.com
Ожидается, что матчи чемпионата Украины по футболу возобновятся 30 мая. Окончательное решение должен принять Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ).
После 23 туров лидером УПЛ является донецкий "Шахтер", аутсайдером – "Карпаты" Львов.