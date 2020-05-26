24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Как будут проходить футбольные матчи в Украине: рекомендации Минздрава

- Читати новину українською
Как будут проходить футбольные матчи в Украине: рекомендации Минздрава
Как будут проходить футбольные матчи в Украине: рекомендации Минздрава / shakhtar.com

26 мая Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) официально разрешило возобновить футбольные матчи Премьер-лиги Украины (УПЛ). Минздрав разработал рекомендации, которые должны соблюдать все участники матчей.

Временные рекомендации Минздрава для проведения матчей УПЛ в период карантина опубликовало издание Tribuna.com.

Узнайте больше Минздрав дал разрешение возобновить УПЛ 30 мая: дата и календарь матчей

Рекомендации Минздрава: главное

  • футбольные матчи разрешено проводить в регионах, где введено ослабление противоэпидемических мероприятий;
  • клубы обязаны назначить лицо, ответственное за соблюдение противоэпидемических мероприятий;
  • клубы обеспечивают измерение температуры тела перед каждой тренировкой и матчем для участников поединков и официальных лиц матча;
  • лица, у которых обнаружены признаки респираторной болезни, не допускаются на стадион;
  • лица, больные COVID-19, подлежат самоизоляции или госпитализации;
  • клубы организуют проведение ПЦР-тестирования членов команд и арбитров;
  • одновременно на территории стадиона могу находиться до 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет;
  • во время пребывания в помещениях официальные лица матча должны соблюдать ограничение не больше одного лица на 10 кв. м площади помещения;
  • участники матча, кроме тренеров, футболистов и арбитров, обязаны использовать респираторы или защитные маски во время пребывания на стадионе;
  • прибытие и отъезд команд должны быть разведены во времени;
  • выход команд на поле должен происходить раздельно и без сопровождения детей, без рукопожатий;
  • после матча пресс-зона остается закрытой, пресс-конференции проходят в виртуальном режиме;

 

 

Рекомендации Минздрава по проведению матчей УПЛ / Фото ua.tribuna.com

Ожидается, что матчи чемпионата Украины по футболу возобновятся 30 мая. Окончательное решение должен принять Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ).

После 23 туров лидером УПЛ является донецкий "Шахтер", аутсайдером – "Карпаты" Львов.

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Министерство здравоохранения Украины УПЛ Футбол Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Ретро дня: как Гусев убегал от Рауля и Зидана в матче Лиги чемпионов – фото
сегодня , 10:58 Ретро дня: как Гусев убегал от Рауля и Зидана в матче Лиги чемпионов – фото
Юрій Семенюк
"Ингулец" или "Минай" – кто выйдет в УПЛ: три варианта развития событий
сегодня , 10:56 "Ингулец" или "Минай" – кто выйдет в УПЛ: три варианта развития событий
Михайло Гема
Словацкая спортсменка разделась догола, отпраздновав успешное восхождение на вершину: фото
25 мая , 21:23 Словацкая спортсменка разделась догола, отпраздновав успешное восхождение на вершину: фото
Юрій Семенюк