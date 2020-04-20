Будут проблемы: гендиректор "Шахтера" рассказал, как коронавирус ударит по УПЛ

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин ожидает, что последствия пандемии коронавируса для УПЛ будут болезненными.

Палкин в программе "Большой футбол" заявил, что УПЛ рано увеличивать количество команд-участников.

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Проблемы будут, это 100%. Сегодня сложно посчитать, насколько тяжелы будут эти проблемы, никто не знает, что будет завтра. Нам надо будет скорректировать свои позиции на следующий сезон. Хотели переходить на 14 клубов. Считаю, что в нынешней ситуации это полностью провальная идея. Нужно, чтобы осталось 12.

Дай бог, чтобы еще 12 в нормальном виде сохранились. Надо пересмотреть ситуацию из-за форс-мажорных обстоятельств. В основном пострадают клубы Первой лиги от этой ситуации. Поскольку доходная часть там фактически отсутствует,

– заявил он.

Палкин не верит, что даже если болельщиков пустят на стадионы, они начнут туда ходить сразу же.

"Фанаты начнут посещать стадионы в лучшем случае через год. Даже если объявят, что ситуация нормализовалась и проблема решена, люди просто будут бояться. Это будет фактор, который будет заставлять еще долгое время находиться вне таких массовых мероприятий", – подытожил гендиректор "Шахтера".

Карантин в Украине ввели с 16 марта. Сначала на три недели – до 4 апреля. Однако впоследствии его продлили до 24 апреля.

При этом матчи Кубка Украины 11 марта произошли со зрителями, а матч 12 марта между черниговской "Десной" и полтавской "Ворсклой" провели без зрителей.

Как и 23-й тур УПЛ, который состоялся 14-15 марта.

17 марта Исполком УАФ принял решение остановить все футбольные матчи в Украине с 18 марта и до принятия иного решения по данному вопросу.

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