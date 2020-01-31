Букмекеры назвали "Ливерпуль" чемпионом АПЛ и начали выплачивать выигрыш
Болельщики "Ливерпуля" получили подарок от букмекерской компании FavBet. Все ставки на победу "мерсисайдцев" в Английской премьер-лиге были рассчитаны как выигрышные.
За 14 туров до окончания чемпионата "Ливерпуль" опережает своего ближайшего преследователя – "Манчестер Сити" – на 19 очков. Поэтому, скорее всего, подопечные Юргена Клоппа смогут весной отпраздновать досрочное завоевание титула сильнейшей команды Англии. Стоит отметить, что последний раз чемпионом Англии "Ливерпуль" становился в 1990 году. А после создания АПЛ в 1992 году так и не смог выиграть турнир.
К слову: Бруну Фернандеш официально перешел в "Манчестер Юнайтед"
Аналитики FavBet проанализировали ситуацию в Английской премьер-лиге и пришли к выводу, что "Ливерпуль" в этом сезоне достоин того, чтобы объявить его победителем уже сегодня.
"Таким образом, болельщики могут не волноваться за результаты будущих матчей и просто получать удовольствие от игры "мерсисайдцев", – объяснили свое решение в букмекерской конторе.
Выбор редакции
-
В продажу поступили билеты на матч Франция – Украина: цена и где купитьсегодня , 13:45
-
Дисквалификация Редкача, новые трансферы и другие главные новости спорта 30 январясегодня , 09:08
-
Выбор был – либо спиваться, либо достигать успеха в спорте, - чемпион Паралимпиады Виктор Дидух30 января , 15:35