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Букмекеры назвали "Ливерпуль" чемпионом АПЛ и начали выплачивать выигрыш

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Букмекеры назвали "Ливерпуль" победителем АПЛ / twitter.com/LFC

Болельщики "Ливерпуля" получили подарок от букмекерской компании FavBet. Все ставки на победу "мерсисайдцев" в Английской премьер-лиге были рассчитаны как выигрышные.

За 14 туров до окончания чемпионата "Ливерпуль" опережает своего ближайшего преследователя – "Манчестер Сити" – на 19 очков. Поэтому, скорее всего, подопечные Юргена Клоппа смогут весной отпраздновать досрочное завоевание титула сильнейшей команды Англии. Стоит отметить, что последний раз чемпионом Англии "Ливерпуль" становился в 1990 году. А после создания АПЛ в 1992 году так и не смог выиграть турнир.

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Аналитики FavBet проанализировали ситуацию в Английской премьер-лиге и пришли к выводу, что "Ливерпуль" в этом сезоне достоин того, чтобы объявить его победителем уже сегодня.

"Таким образом, болельщики могут не волноваться за результаты будущих матчей и просто получать удовольствие от игры "мерсисайдцев", – объяснили свое решение в букмекерской конторе.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт ФК Ливерпуль
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