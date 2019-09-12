Букмекеры не принимают ставки на матчи чемпионата Украины по футболу

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Букмекеры не принимают ставки на матчи чемпионата Украины по футболу
Букмекеры не принимают ставки на матчи чемпионата Украины по футболу / facebook.com/pg/fcdynamoua

Большинство букмекерских компаний не принимают ставки на матчи чемпионата Украины (Favbet Лиги). Уже в субботу, 14-го сентября, состоятся первые матчи чемпионата Украины.

Сейчас среди букмекеров ставки на седьмой тур чемпионата Украины принимает только компания "Фаворит Спорт".

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В то же время нельзя сделать ставки на сайтах Pari Match, "Марафон", "ФанСпорт", 1xbet и других.

Например, на сайте "ФанСпорт" заблокированы матчи "Львов" – "Динамо" и "Заря" – "Шахтер". Хотя первая игра состоялась еще летом, а второй поединок состоится зимой.

Скрин

Также на сайтах букмекерских компаний исчезла категория с украинской лигой. В то же время можно сделать ставку на матчи украинских клубов в еврокубках.

С чем связана ситуация пока не известно. Первый матч 7-го тура чемпионата Украины состоится 14-го сентября. "Александрия" сыграет против "Днепра-1".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УПЛ
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