Букмекеры не принимают ставки на матчи чемпионата Украины по футболу
Большинство букмекерских компаний не принимают ставки на матчи чемпионата Украины (Favbet Лиги). Уже в субботу, 14-го сентября, состоятся первые матчи чемпионата Украины.
Сейчас среди букмекеров ставки на седьмой тур чемпионата Украины принимает только компания "Фаворит Спорт".
Читайте также: УПЛ назвала дату и время проведения перенесенного матча "Мариуполь" – "Динамо"
В то же время нельзя сделать ставки на сайтах Pari Match, "Марафон", "ФанСпорт", 1xbet и других.
Например, на сайте "ФанСпорт" заблокированы матчи "Львов" – "Динамо" и "Заря" – "Шахтер". Хотя первая игра состоялась еще летом, а второй поединок состоится зимой.
Скрин
Также на сайтах букмекерских компаний исчезла категория с украинской лигой. В то же время можно сделать ставку на матчи украинских клубов в еврокубках.
С чем связана ситуация пока не известно. Первый матч 7-го тура чемпионата Украины состоится 14-го сентября. "Александрия" сыграет против "Днепра-1".
Выбор редакции
-
Украинский боксер Постол проведет бой за титулы WBC и WBO: названа новая дата поединкасегодня , 10:31
-
Михалик помогал украинской армии во время выступления в российском "Локомотиве"11 сентября , 22:41
-
"Динамо" подарило освобожденным морякам абонементы и клубную атрибутику: видео11 сентября , 21:11