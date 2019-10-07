Букмекеры объяснили аномальные коэффициенты на матч "Александрия" – "Карпаты"

В воскресенье, 6 октября, состоялся матч УПЛ "Александрия" – "Карпаты". Внимание он привлек еще до начала. Ведь букмекеры очень резко изменили коэффициенты на победителя этого матча.

Напомним, в начале ставки принимались с коэффициентом 2,24, на победу "Александрии", 3,22 на ничью и 3,34, на победу "Карпат". Однако после этого они резко изменились, а некоторые букмекеры не принимали ставки на эту игру. За три дня до игры победа "Александрии" была оценена в 1,12, а победа "Карпат" – аж в 16. Это при том, что в четверг "Александрия" должна была сыграть матчи Лиги Европы во Львове против "Гента". "Карпаты" же в это время только готовились на игры чемпионата.

Как это было: "Александрия" в напряженном матче сыграла вничью против "Гента" в Лиге Европы

Как впоследствии пояснили букмекеры, этот матч не обязательно мог быть договорным.

"Такое изменение котировок могло быть вызвано множеством некриминальных факторов. В Marathonbet необычных ставок на это событие не зафиксировано, и наши коэффициенты в данном случае регулировались поведением мировой линии, на которую могла повлиять большая ставка в другой букмекерской конторе на победу "Александрии". Например, состоятельным болельщиком этой команды. Учитывая относительно небольшое внимание к этому матчу, подобной ставки может быть достаточно, чтобы котировки существенно изменились у всех букмекеров, предлагающих ставки на матч", – прокомментировали эту ситуацию в букмекерской конторе Marathonbet.

Зато в PariMatch отсутствие линии ставок на матч "Александрия" – "Карпаты" объяснили тем, что он может появиться уже ближе к игре. При этом что к тому времени на остальные пять матчей УПЛ ставки принимались.

Напомним, матч "Александрия" – "Карпаты" закончился победой хозяев со счетом 2:1.