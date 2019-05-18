Букмекеры усомнились в честности матча "Карпаты" – "Десна" и резко изменили коэффициенты

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Матч "Карпаты" – "Десна"
Матч "Карпаты" – "Десна" / ФК "Карпаты"

В субботу, 18 мая, львовские "Карпаты" сыграют против черниговской "Десны". Незадолго до начала матча букмекеры резко изменили коэффициенты на этот матч.

Еще до начала матча на победу "Карпат" был коэффициент в районе 2,25-2,40. Победа "Десны" оценена была в 2,70-3,30. Но уже в субботу коэффициенты были резко изменены в пользу львовской команды. Теперь победа "Карпат" оценивалась в 1,61-1,75, в то время как победа "Десны" – до 5,00.

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При этом букмекеры с Coolbet вообще сняли матч с линии.

Пока букмекеры не озвучили причины такого поведения. Обычно такое происходит в тех случаях, когда на матчи идет аномально большое количество ставок или общая сумма ставок на матч. Это может свидетельствовать о нечестном характере встречи.

Матч "Карпаты" – "Десна" состоится в субботу, 18 мая. Начало встречи в 17:00.

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Теги: Новости Спорта Спорт ФК Карпаты Футбол ФК Десна
Источник: 24 канал
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