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Где смотреть онлайн матчи чемпионата Германии

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Бундеслига 2019/2020 – где смотреть онлайн чемпионат Германии
Где смотреть онлайн матчи чемпионата Германии / facebook.com/fcbayern.en

Немецкая Бундеслига первой в Европе возобновляет футбольный сезон, который был приостановлен из-за пандемии COVID-19. Первый стартовый свисток прозвучит уже 16 мая в 16:30. Посмотреть матчи Бундеслиги в Украине можно онлайн и по телевидению.

Официальным транслятор в Украине матчей чемпионата Германии являются телеканалы "Футбол 1, 2, 3", сообщает 24 канал.

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Легально матче чемпионата Германии можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на канале "Футбол 1, 2, 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1, 2, 3" и Setanta Sport.

Бундеслигу можно легально смотреть на платформе MEGOGO. Для просмотра матчей нужно иметь подписку "оптимальная". Стоимость подключения составляет 97 гривен в месяц.

Календарь матчей 26 тура Бундеслиги

16 мая

Аугсбург – Вольфсбург начало в 16:30
Боруссия Д – Шальке начало в 16:30
СБ Лейпциг – Фрайбург начало в 16:30
Фортуна Дюссельдорф – Падерборн начало в 16:30
Хоффенхайм – Герта начало в 16:30
Айнтрахт – Боруссия М начало в 19:30

17 мая

Кельн – Майнц начало в 16:30
Унион Берлин – Бавария начало в 19:00

18 мая

Вердер – Байер начало в 21:30

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Бундеслига
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