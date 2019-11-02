"Хоффенхайм" открыл 10 тур Бундеслиги разгромной победой: видео
В пятницу, 1 ноября, стартовал очередной тур чемпионата Германии по футболу. 10 тур продлится до 3-го ноября. С результатами всех матчей можно ознакомиться в материале Спорт24.
Хоффенхайм – Падерборн 3:0
Голы: Сков, 2, Кадержабек, 15, Локадия, 25
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Хоффенхайм – Падерборн видеообзор матча
Турнирная таблица Бундеслиги
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