"Хоффенхайм" открыл 10 тур Бундеслиги разгромной победой: видео

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Бундеслига 2019 – обзор матчей 1-3 ноября – чемпионат Германии
Чемпионат Германии: результаты матчей и видео голов 1-3 ноября

В пятницу, 1 ноября, стартовал очередной тур чемпионата Германии по футболу. 10 тур продлится до 3-го ноября. С результатами всех матчей можно ознакомиться в материале Спорт24.

Хоффенхайм – Падерборн 3:0

Голы: Сков, 2, Кадержабек, 15, Локадия, 25

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Хоффенхайм – Падерборн видеообзор матча

 

Турнирная таблица Бундеслиги

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Бундеслига
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