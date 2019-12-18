Фантастическая ничья "Боруссии"Д и "Лейпциге", поражение "Байера": результаты 16 тура Бундеслиги

В Германии с 17-го по 18 декабря состоится 16 тур чемпионата страны по футболу. Результаты матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.

Вердер – Майнц 0:5 Голы: Квайсон, 10, 19, 38, Павленко, 15 (автогол), Матета, 81 Читайте также: Бундеслига: "Боруссия" упустила победу в матче против "РБ Лейпциг", забив три гола – видео Вердер – Майнц видеообзор матча Аугсбург – Фортуна 3:0 Голы: Макс, 32, 72, Едвай, 61 Аугсбург – Фортуна видеообзор матча Унион Берлин – Хоффенхайм 0:2 Гол: Бебу, 56, Баумгартнер Унион Берлин – Хоффенхайм видеообзор матча Боруссия Д – РБ Лейпциг 3:3 Голы: Вайгль, 23, Брандт, 34, Санчо, 55 – Вернер, 47, 53, Шик, 78 Боруссия Д – РБ Лейпциг видеообзор матча Байер – Герта 0:1 Гол: Рекик, 64