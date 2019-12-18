Фантастическая ничья "Боруссии"Д и "Лейпциге", поражение "Байера": результаты 16 тура Бундеслиги
В Германии с 17-го по 18 декабря состоится 16 тур чемпионата страны по футболу. Результаты матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.
Вердер – Майнц 0:5
Голы: Квайсон, 10, 19, 38, Павленко, 15 (автогол), Матета, 81
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Вердер – Майнц видеообзор матча
Аугсбург – Фортуна 3:0
Голы: Макс, 32, 72, Едвай, 61
Аугсбург – Фортуна видеообзор матча
Унион Берлин – Хоффенхайм 0:2
Гол: Бебу, 56, Баумгартнер
Унион Берлин – Хоффенхайм видеообзор матча
Боруссия Д – РБ Лейпциг 3:3
Голы: Вайгль, 23, Брандт, 34, Санчо, 55 – Вернер, 47, 53, Шик, 78
Боруссия Д – РБ Лейпциг видеообзор матча
Байер – Герта 0:1
Гол: Рекик, 64
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