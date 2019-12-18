Фантастическая ничья "Боруссии"Д и "Лейпциге", поражение "Байера": результаты 16 тура Бундеслиги

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Результаты 16 тура Бундеслиги

В Германии с 17-го по 18 декабря состоится 16 тур чемпионата страны по футболу. Результаты матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.

Вердер – Майнц 0:5

Голы: Квайсон, 10, 19, 38, Павленко, 15 (автогол), Матета, 81

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Вердер – Майнц видеообзор матча

Аугсбург – Фортуна 3:0

Голы: Макс, 32, 72, Едвай, 61

Аугсбург – Фортуна видеообзор матча

Унион Берлин – Хоффенхайм 0:2

Гол: Бебу, 56, Баумгартнер

Унион Берлин – Хоффенхайм видеообзор матча

Боруссия Д – РБ Лейпциг 3:3

Голы: Вайгль, 23, Брандт, 34, Санчо, 55 – Вернер, 47, 53, Шик, 78

Боруссия Д – РБ Лейпциг видеообзор матча

Байер – Герта 0:1

Гол: Рекик, 64

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Бундеслига
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